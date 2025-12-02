La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Construcción de dos bloques de viviendas en la zona de Zarandona. Nacho García

Urbanismo trocea las licencias para acortar los plazos para el inicio de construcciones en Murcia

Los promotores pueden pedir ya una autorización para arrancar las partes básicas de la obra, pero que estará condicionada a un visto bueno definitivo

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:46

Comenta

De nueve a doce meses. Ese es el periodo que se tarda de media en obtener una licencia de obra nueva en el municipio de ... Murcia, según indican desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Apirm). Y todo ello a pesar de que el plazo legal se encuentra fijado en tres meses. Hay veces que el papel lo aguanta todo. Por ello, viene siendo una demanda insistente del sector la adopción de medidas para acortar el periodo real de concesión de estos permisos urbanísticos, imprescindibles para comenzar a mover tierras o poner una sola piedra en un solar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por asestar varias puñaladas a un hombre para robarle la pensión en Cartagena
  2. 2 Una pastelería de la Región de Murcia gana el premio al Mejor Panettone Clásico de la Península
  3. 3

    Locura total por el Efesé-Murcia: los granas agotan sus entradas y en Cartagena se venden 5.000
  4. 4 Estas son las plazas por especialidades en las próximas oposiciones de maestro en la Región de Murcia: Infantil roza las 400
  5. 5 Francisco Martínez Ruiz, nuevo presidente del Real Murcia Club de Tenis 1919
  6. 6

    La Policía desarticula por primera vez una célula terrorista supremacista blanca en España
  7. 7 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  8. 8

    La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana en Barcelona
  9. 9 Hallan el cadáver de un hombre en el río Segura próximo al Puente de Levante de Orihuela
  10. 10

    Ni los jóvenes ni los inmigrantes cubrirán el relevo de la avalancha de jubilaciones del baby boom

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Urbanismo trocea las licencias para acortar los plazos para el inicio de construcciones en Murcia

Urbanismo trocea las licencias para acortar los plazos para el inicio de construcciones en Murcia