Urbanismo trocea las licencias para acortar los plazos para el inicio de construcciones en Murcia

De nueve a doce meses. Ese es el periodo que se tarda de media en obtener una licencia de obra nueva en el municipio de ... Murcia, según indican desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Apirm). Y todo ello a pesar de que el plazo legal se encuentra fijado en tres meses. Hay veces que el papel lo aguanta todo. Por ello, viene siendo una demanda insistente del sector la adopción de medidas para acortar el periodo real de concesión de estos permisos urbanísticos, imprescindibles para comenzar a mover tierras o poner una sola piedra en un solar.

Con la finalidad de atender a esta demanda, la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente acaba de publicar una «instrucción técnica para el procedimiento de obtención de licencia básica previsto en el artículo 263 de la Ley 13/2015, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región».

Traducido al lenguaje de la calle, esto significa que el Ayuntamiento da a los promotores y constructores la posibilidad de comenzar antes una obra –incluso con varios meses de antelación respecto a lo que ocurre actualmente– gracias a una autorización más sencilla, que solo abarca las partes iniciales de un proyecto. De esta manera, mientras se trabaja ya en la parcela, se puede ir tramitando el resto de la actuación. Hasta ahora, una licencia se solicitaba de manera unitaria y no se podían iniciar los trabajos hasta que el Consistorio informaba y autorizaba todos sus extremos.

La concesión de un título habilitante precisa ahora de hasta un año de espera, que se puede rebajar en varios meses por esta vía

Sin embargo, la llamada ley regional de simplificación administrativa del año 2015 ya establecía la posibilidad de otorgar licencias parciales para fases de una construcción que resulten técnica y funcionalmente independientes y que necesitarán no obstante, una licencia definitiva global, posibilidad que no se había aplicado de momento en el municipio. Sin embargo ahora, el decreto-ley regional 1/2025, también de simplificación administrativa, ha introducido expresamente la figura de la licencia básica, deslindada de la llamada licencia urbanística y el Consistorio ha decidido comenzar a aplicarla de manera plena.

Para ello, le ha dado un cauce administrativo específico mediante la citada instrucción, dirigida tanto a los funcionarios del servicio competente como a los propios interesados, que disponen ya de los formularios necesarios para su solicitud. Esta autorización básica habilita para actuar sobre el continente o la envolvente, pero no sobre el uso o distribución internos del inmueble. De este modo, este título habilitante permite arrancar con labores como las de cimentación, construcción de los aparcamientos subterráneos y la ejecución de la estructura y los cerramientos.

Parámetros esenciales

Para ello, se comprobarán y validarán únicamente los parámetros urbanísticos y sectoriales esenciales, o lo que es lo mismo, los referidos a la parcela edificable, el volumen y la forma de la edificación, las condiciones de los patios, el régimen de implantación e interrelación de los usos según el planeamiento, así como a las superficies y situación del edificio, las dotaciones obligatorias y las medidas preventivas a adoptar si está en zona inundable. Su plazo de concesión será de un mes desde la fecha de presentación de la solicitud, siempre que venga acompañada de toda la documentación exigible y que esta sea correcta.

Sin embargo, advierte la instrucción de que la licencia básica «es una licencia condicionada al cumplimiento de otra parte, incluso, más importante o de mayor entidad que la primera, ya que legitima los usos y la ocupación del inmueble». Por tanto, obtenido el título básico, «el promotor podrá iniciar las obras bajo su responsabilidad por posibles perjuicios en caso de no obtener la licencia urbanística», añade el documento que firma el concejal competente, Antonio Navarro Corchón.

La licencia urbanística tendrá en cuenta, por su parte, extremos como los informes técnicos correspondientes en materia ambiental, obras de urbanización y prevención contra incendios, así como los referidos al ajuste a los códigos técnicos de edificabilidad, habitabilidad y accesibilidad. Una vez obtenida la licencia básica, los promotores dispondrán de tres meses para obtener la urbanística, ya que en caso contrario, la primera perderá sus efectos. Esta contará para su concesión con tres meses más, en los que la obra ya habrá podido arrancar. No obstante, la instrucción insta a que la solicitud de ambas se produzca de manera conjunta, para que ambas continúen su tramitación paralela, evitando un 'impasse' innecesario e inconveniente.

«El Ayuntamiento podrá agilizar así los trámites de control previo de proyectos de nueva planta de actuaciones residenciales, terciarias, comerciales y de servicios, con el fin de resolver las preocupaciones de un sector conocido como palanca y vector estratégico en la creación de economía, riqueza y empleo, y que se convierte en un imprescindible para dar cobertura a los problemas de vivienda que se plantean en la actualidad», señala Navarro en el documento. Esto plazos podrán acortarse aún más con la próxima habilitación de las nuevas entidades de control urbanístico.