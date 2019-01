Urbanismo rectifica y no cerrará al tráfico el cruce de Las Cuatro Piedras Vista panorámica del Cruce de las Cuatro Piedras en El Malecón, que no se cortará al tráfico rodado. / vicente vicéns / agm El Plan Especial de Protección del Malecón incluye ayudas e incentivos para fomentar la labranza, pero no se obligará a los vecinos a que cultiven las parcelas MARÍA JOSÉ MONTESINOS Sábado, 26 enero 2019, 01:27

Eliminar el paso de vehículos por el Cruce de las Cuatro Piedras era el aspecto más espinoso del Plan Especial para la protección de Bien de Interés Cultural (BIC) del Malecón. A los vecinos de las dos pedanías más próximas, La Arboleja y La Albatalía, no les gustaba la idea de que para que el paseo tuviera continuidad y fuera más atractivo desde el punto de vista estético se suprimiera el paso de vehículos por un cruce que da salida a los vehículos no solo de las dos pedanías citadas sino de otras como La Ñora, Guadalupe y Rincón de Beniscornia. Se había convertido en una de las principales reivindicaciones de vecinos de la zona y han conseguido que la Concejalía de Urbanismo dé marcha atrás y rectifique sus planes.

Tras la Junta de Gobierno celebrada ayer, y de cuyos acuerdos dio cuenta la portavoz, Rebeca Pérez, el Plan Especial de Protección Paisajística y Monumental del Paseo del Malecón recogerá formalmente el mantenimiento del tráfico rodado en el Cruce del Carril de las Cuatro Piedras, dando respuesta a la petición de los vecinos, consensuada también con los grupos políticos. La modificación fue aprobada ayer por la Junta de Gobierno, y deberá ser ratificada por el Pleno, posiblemente en febrero.

Asimismo, se incorpora al proyecto el establecimiento de ayudas e incentivos para fomentar la labranza de las tierras, al tiempo que se elimina la obligación de cultivo de las parcelas.

El Ayuntamiento retira la recalificación como uso comercial de los locales anexos a la plaza de toros

Normas ambientales

Otras novedades que afectan a los propietarios son el establecimiento de subvenciones o ayudas públicas para aplicar las normas ambientales y estéticas de las viviendas y la concesión de compensaciones a los dueños que no han edificado sus tierras y se las califica como huerto.

Por último, el plan especial contemplará también el mantenimiento de la clasificación de suelo no urbanizable NR-Aj de la parcela del colegio AYS y no calificarlo como equipamiento local. Esto no significa que haya que derribar la construcción, si bien en el caso de que quisiera realizar obras de ampliación no sería posible por la calificación de suelo no urbanizable.

La propuesta presentada por el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, y aprobada ayer por la Junta de Gobierno, contiene las medidas consensuadas con los grupos políticos y vecinos tras las numerosas reuniones mantenidas para alcanzar un acuerdo respaldado por una amplia mayoría social.

A continuación, se podrán solicitar los informes sectoriales que se considere conveniente o necesario recabar, antes de someter el Plan Especial de Protección Paisajística y Monumental del Paseo del Malecón a una nueva aprobación provisional del proyecto y nuevo sometimiento al trámite de información pública.

Logro de Ahora Murcia

Por otra parte, la formación Ahora Murcia se ha felicitado por la retirada por parte del concejal de Urbanismo de su propuesta, aprobada favorablemente en la pasada Comisión de Urbanismo con el voto en contra de Ahora Murcia, de la modificación nº 131 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Una modificación puntual consistente en recalificar los locales anexos a la plaza de toros, en los que antes se ubicaron los juzgados de Murcia, para que dejasen de estar calificados como equipamiento estructurante pasando a ser suelo terciario, con la finalidad de poder establecer en ese suelo un centro comercial.

Como contraprestación, se recalificaría la actual Consejería de Agricultura, sita en la plaza Juan XXIII, como equipamiento estructurante, restringiendo así sus usos, y se recalificaba también un solar a las afueras de la ciudad de Murcia, próximo a la pedanía de Los Dolores, que pasaría de ser suelo terciario a equipamiento público.

El acuerdo del pasado miércoles, que elevaba al Pleno del próximo jueves dicha modificación y que contó únicamente con la oposición de Ahora Murcia, finalmente ha sido retirado por el concejal de Urbanismo, según un correo electrónico remitido ayer a los grupos municipales.