Los únicos cines del centro de Murcia aguantan el tirón e invierten en accesibilidad

Renovarse o morir, si las cuentas salen. Y sí parece que le están saliendo al grupo Neocine de Murcia, que en las próximas semanas, ... tres si las obras no se complican, ofrecerá nuevos servicios en sus cines de Centrofama. Los obreros llevan trabajando varios días en la instalación de un ascensor para acceder al piso donde está la entrada a las dos salas de proyección, labores que paran a las cinco de la tarde, coincidiendo con los primeros pases.

«Con esta iniciativa queremos hacer más accesible la entrada para personas mayores, en sillas de ruedas o algún tipo de problema de movilidad y salvar así las escaleras que hay que subir hasta las salas», explicaron fuentes de la empresa.

Neocine, detrás del que se encuentra la empresa Carceserna S.L., es la única que mantiene un cinematógrafo en el centro la ciudad de iniciativa privada. Mención aparte merece la Filmoteca Regional, de titularidad pública, que se halla junto a la Catedral.

LA CIFRA 100.000 euros es la cantidad que la empresa va a invertir en la mejora de sus instalaciones del centro de Murcia

Con esta «importante» inversión, que ronda los 100.000 euros, «seguimos apostando por el público del casco urbano que no puede desplazarse a los centros comerciales», subrayaron desde el grupo empresarial.

Antonio Hernández es uno de los habituales a estas salas, y al ver las obras, no pudo dejar de congratularse por la iniciativa. «Bienvenida sea, porque la accesibilidad a los espacios públicos es fundamental», manifestó. Añadió que en el caso de Centrofama lo era más si cabe, ya que «mejora las instalaciones de un edificio que ya ha cumplido sus años». No dudó este usuario en que el cine verá incrementada, cuando esté en marcha el ascensor, la afluencia de público.

Este elevador, que estará acabado en tres semanas, va a suponer «un antes y un después en el ocio de muchas personas», afirma una de las usuarias

Para Natalia Nicolás este nuevo elevador va a suponer «un antes y un después» en el ocio de su madre, que ya ha cumplido los 64 años, y a la que una enfermedad mantiene ligada a una silla de ruedas y le impide conducir. «A mi madre le encanta ir al cine y solía acudir a los de Centrofama, pero desde que tuvo la enfermedad cada vez que pasamos por la puerta se queda mirando las escaleras...», lamentó, indicando que no son muy partidarios de coger el coche para acudir a otras salas en el extrarradio.

Nicolás comentó que no era el único caso que conocían, ya que su madre tiene amigos jubilados y hay usuarios habituales de estas salas que cuando, temporalmente, tienen problemas de movilidad pierden esa parte de su preciado ocio.

Son una treintena de escalones que se habían convertido en una auténtica barrera, temporal o habitual según los casos, para disfrutar del cine. Y más en unas salas que para un sector de la población murciana, supone el único reducto privado donde se exhiben filmes de autor o independientes de estreno, y que tiene una programación todos los lunes y jueves en versión original.

A este colectivo pertenecen la joven pareja formada por Juanjo Martínez y Fina Vigueras. «Nosotros nos apuntamos siempre que podemos a este tipo de películas y, aunque no tenemos problemas en subir escaleras, se agradece tener la opción del ascensor y, sobre todo, que se apueste por mejoras en las instalaciones; necesitamos que no nos cierren este cine porque no queremos coger el coche».

Los cines Centrofama no son los únicos propiedad del Grupo Neocine. Esta empresa regenta también las multisalas de los centros comerciales Myrtea y Thader y es dueña del cine Rex. Este inmueble, que cerró sus puertas tras la pandemia y después de haber puesto el cartel de 'Se Alquila', está inmerso en un proceso administrativo, al haber solicitado sus propietarios una ampliación de usos. En su día alegó que era inviable como sala de cine, al tener unas pérdidas anuales de 100.000 euros.