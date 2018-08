La última noche al raso de Mario

La Delegación dice que la solución está en trámite

Un portavoz de la Delegación del Gobierno explicó que la Oficina de Extranjería todavía no expide citas previas por internet, «aunque la solución para poder darlas está en trámite», y admitió que «por cuestiones de control se atienden a quince personas al día». Por su parte, Mady Cisse Ba, presidente de la Federación de Asociaciones Africanas, recordó que «todos tenemos el derecho a ser tratados dignamente y a ser atendidos adecuadamente por la administración pública, igual que se hace en las oficinas del Servicio de Empleo y Formación (SEF)». Insiste en que «si dieran citas por internet nadie dormiría a la intemperie. Esto no ocurre con el resto de trámites; solo les pasa a quienes tienen que solicitar cita para el asilo». José, colombiano, que prefiere ocultar su nombre real en este reportaje, conoce bien esta situación. Lleva tres meses en España y asegura que no ha podido encontrar trabajo «porque no nos dan el papel aunque hagamos la cola». El jueves pasado durmió por tercera noche consecutiva a las puertas de Extranjería. Cuenta que las hileras que se formaban hace una semana llegaban a las treinta personas. En su caso, prefiere no usar una esterilla, ni un cartón. Su opción es pasar la noche sentado en un taburete amarillo.