Imagen de archivo de un congreso celebrado en el Hotel Siete Coronas de Murcia. Javier Carrión/ AGM

El turismo corporativo y los congresos tiran de la ocupación hotelera en Murcia

En octubre se ha alcanzado una media cercana al 80% en los establecimientos de la ciudad, cuatro puntos más que el año pasado

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:12

Comenta

Los establecimientos hoteleros de Murcia cerraron un mes de octubre más positivo que el del año anterior y lo hicieron en buena medida impulsados por ... el turismo corporativo y la celebración de diferentes congresos profesionales. Según los datos de Hoteles de Murcia (la asociación profesional que reúne a estos alojamientos de la capital), se produjo un comportamiento «excelente», con un incremento de cuatro puntos porcentuales en la ocupación respecto al mismo mes del año anterior, ya que se alcanzó una media cercana al 80%. Añaden que incluso ha sido más elevada durante los fines de semana, en los que se ha llegado al 86%. Un rendimiento, subrayan, «marcado por la vuelta del turismo corporativo tras las vacaciones estivales y la celebración de congresos».

