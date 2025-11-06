El turismo corporativo y los congresos tiran de la ocupación hotelera en Murcia

Los establecimientos hoteleros de Murcia cerraron un mes de octubre más positivo que el del año anterior y lo hicieron en buena medida impulsados por ... el turismo corporativo y la celebración de diferentes congresos profesionales. Según los datos de Hoteles de Murcia (la asociación profesional que reúne a estos alojamientos de la capital), se produjo un comportamiento «excelente», con un incremento de cuatro puntos porcentuales en la ocupación respecto al mismo mes del año anterior, ya que se alcanzó una media cercana al 80%. Añaden que incluso ha sido más elevada durante los fines de semana, en los que se ha llegado al 86%. Un rendimiento, subrayan, «marcado por la vuelta del turismo corporativo tras las vacaciones estivales y la celebración de congresos».

Destaca también esta organización que, como consecuencia, se ha producido un incremento de la rentabilidad junto al aumento de los precios. Así, la tarifa media por habitación se ha situado en 78,50 euros de media en los establecimientos de tres y cuatro estrellas, lo que supone un crecimiento que ronda el 6%. En lo referido a la rentabilidad por habitación disponible, el aumento ha sido del 11%, situándose en los 62 euros.

Según esta asociación, la celebración de diferentes eventos profesionales de alcance nacional refuerzan «la posición de Murcia como destino preferente para congresos y reuniones científicas, contribuyendo significativamente a la dinamización del sector turístico urbano y desestacionalizando la demanda».

Perspectivas para noviembre

Y tras un octubre positivo, noviembre apunta a registrar también cifras favorables, a pesar de que es «tradicionalmente más irregular en términos de ocupación», según Hoteles de Murcia. Los motivos para esas previsiones optimistas tienen que ver, por un lado, con el rodaje en diferentes localizaciones de la Región de la producción de la Warner Bros. 'F.A.S.T.' «mantiene alojados a equipos técnicos y artísticos hasta mediados de mes», lo que contribuye a un ocupación estable. A eso suman la celebración del Jubileo de las Cofradías, que culminará el 15 de noviembre con la Magna Procesión, en la que participarán hermandades de toda la Región.

Para estos negocios, la vista también está puesta ya en otras fechas señaladas y que se encuentran a la vuelta de la esquina: los eventos navideños. «Los establecimientos hoteleros de la ciudad han comenzado a recibir un volumen creciente de reservas para comidas de empresa y celebraciones navideñas», apunta en un comunicado Hoteles de Murcia. Advierten también de que, «en algunos casos, ciertas fechas ya se encuentran completas».