El Tribunal de Cuentas no ve delito contable en el carril bici de las rondas Una ciclista cruza un paso de peatones en la avenida Miguel Indurain de Murcia, a la altura de Zarandona. A la derecha, el carril bici. / VICENTE VICÉNS / AGM Archiva la denuncia del PSOE por el proyecto en Reino de Murcia, Miguel Indurain y Los Dolores menos de un mes después de recibirla DAVID GÓMEZ Murcia Domingo, 22 julio 2018, 11:38

Menos de un mes tardó el Tribunal de Cuentas en dar carpetazo a la denuncia que el concejal Enrique Ayuso, en nombre del Grupo Municipal Socialista, presentó contra el Ayuntamiento de Murcia por las obras de ejecución del carril bici en las avenidas Reino de Murcia, Miguel Indurain y Los Dolores, un proyecto que, por otra parte, supuso uno de los principales quebraderos de cabeza del alcalde, José Ballesta, en este último año.

En un auto con fecha de 2 de julio, el Tribunal de Cuentas ordena el archivo de las actuaciones que se abrieron a instancias del concejal el pasado 4 de junio, descartando de esta forma cualquier tipo de responsabilidad contable en la actuación municipal. No obstante, el Tribunal deja la puerta abierta a que las irregularidades relatadas por el PSOE, que se basan en la supuesta inexistencia de estudios de tráfico previos que justificaran la decisión de eliminar un carril para el tráfico de vehículos para habilitar este espacio para el uso de la bici en estas rondas de circunvalación, puedan tener recorrido en otra jurisdicción.

«El denunciante no aporta indicios de que los hechos denunciados sean constitutivos de alcance. Tampoco se cuestionó que la obra realizada no se adaptara al contrato celebrado al efecto, que se dejó de ejecutar alguna unidad de obra o que fueron detectados pagos por importes superiores a los pactados», señala en sus fundamentos de derecho la resolución judicial, firmada por la consejera de cuentas María Antonia Lozano Álvarez y a la que tuvo acceso 'La Verdad'. «No cabe admitir la acción pública formulada por no denunciarse en la misma hechos que presenten indicios jurídicamente relevantes de responsabilidad contable para justificar su conocimiento por parte de la jurisdicción de este Tribunal de Cuentas», finaliza el auto.

Descarta el alcance porque la obra se ejecutó según el contrato, se completó en su totalidad y no se detectaron sobrecostes

El recorrido judicial de la denuncia socialista fue muy reducido. El caso entró en el Tribunal de Cuentas en los primeros días de junio y lo primero que se hizo fue dar diez días de plazo al concejal del Grupo Municipal Socialista para que se personara como parte en las actuaciones, con el derecho de ejercer la acción pública de responsabilidad contable conforme a lo legalmente establecido. El edil Enrique Ayuso decidió no personarse, por lo que fue apartado del procedimiento. Tras esto, se dio audiencia al Ministerio Fiscal y al representante legal del Ayuntamiento de Murcia para que aportaran sus consideraciones.

El teniente fiscal, Luis Rueda, fue el primero en demandar el sobreseimiento de la actuaciones iniciadas por entender que no estaban detalladas en el relato del PSOE irregularidades que pudieran suponer responsabilidad contable por alcance, tales como que la obra realizada no se ajustara al contrato suscrito, que se dejaron de ejecutar algunas fases de los trabajos o que se producieran sobrecostes. De la misma forma, el abogado del Consistorio murciano reclamó asimismo el archivo de la causa.

Caos de tráfico

El proyecto para habilitar catorce kilómetros de carril bici (siete a la ida y siete a la vuelta) en estas rondas de circunvalación de la ciudad de Murcia fue aprobado por el Observatorio de la Bicicleta el 5 de septiembre de 2016, encargándose a Urbamusa. El contrato, cuyo presupuesto base era de 788.525 euros, fue adjudicado por la Junta de Gobierno a CHM Obras e Infraestructuras S. A., que entregó la obra al Ayuntamiento de Murcia el 21 de julio de 2017. El Gobierno municipal destacó desde el primer momento su provisionalidad, pues la idea era que conforme se desarrollaran los planes parciales de los terrenos existentes en cada uno de los márgenes de estas avenidas se situaran allí aceras, vías de servicio y espacios especiales para el tránsito de las bicicletas, devolviendo a las rondas los tres carriles.

Sin embargo, en este año de funcionamiento, el carril bici no tuvo el uso esperado por parte de los cicloturistas y, además, generó importantes problemas de tráfico en las rondas en las que está construido, como consecuencia de la reducción de la parte de asfalto destinada a la circulación de vehículos, dando lugar a embotellamientos en determinados puntos en las horas punta. El Ayuntamiento trabaja ahora en una solución para volver a los tres carriles para los vehículos.