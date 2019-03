Un Triángulo de cien comercios Carmen Piñero. / E. Botella/ AGM La asociación prepara una campaña de marca para darse a conocer en toda Murcia MARÍA JOSÉ MONTESINOS Jueves, 14 marzo 2019, 01:35

Pocos vecinos de Murcia saben qué es y dónde se ubican las tiendas de la Asociación de Comerciantes Triángulo. Esta nació hace ya una década para dar cabida a un centenar de establecimientos que se hallan, precisamente, entre las tres avenidas que conforman una figura geométrica, en la que la base sería la avenida de la Libertad y los otros dos lados del perímetro las de la Constitución y Primo de Rivera.

La presidenta, Carmen Piñero, abre las puertas a tiendas de otros barrios, como San Andrés, que no forman parte de ningún colectivo

Una década después y pese a reiteradas campañas, ferias y mercadillos para tener más visibilidad, la asociación ha decidido ponerse en manos de profesionales y va a emprender una campaña de imagen para dar a conocer su marca contando para ello con el ingenio de la agencia de comunicación Portavoz y la aportación económica de la Dirección General de Comercio. «A día de hoy -admite Carmen Piñero-, después de diez años, la gente todavía no nos ubica. Por eso, hemos decidido contar con la agencia Portavoz para poner en marcha una campaña de publicidad que comenzará el mes que viene, y para la que contamos con el apoyo de la Dirección General de Comercio».

Pese a la céntrica ubicación del centenar de pequeñas empresas englobadas en la Asociación Triángulo -que engloba tiendas, restaurantes y cafeterías-, tan solo son conocidos por los vecinos de las calles más próximas. Por ese motivo, todos los años emprenden diversas acciones para intentar tener más visibilidad. Una de ellas es el Mercadillo de las Pulgas, que ya va por la décima edición, y que el primer año realizaron sacando los mostradores a la calle, pero que en las últimas ediciones han optado por una ubicación más céntrica como es la avenida de la Libertad para asegurarse más clientela, incluida, claro, la que va de paso.

Este tipo de mercadillos no solo conllevan rebajas y descuentos, sino actividades de animación, concursos, sorteos y talleres infantiles para animar a comprar en familia.

Aparcamiento gratis

Otro de los retos del pequeño comercio es facilitar aparcamiento a los clientes. De ahí que una de las primeras acciones que llevó a cabo Carmen Piñero, en 2010, cuando apenas había echado a andar la asociación, fue ofrecer media hora de aparcamiento gratis a los clientes. Para ello, llegó a un acuerdo con la empresa concesionaria del aparcamiento subterráneo de la avenida de la Libertad. Para competir con las grandes superficies, el pequeño comercio sabe que tiene que facilitar el acceso en coche a los clientes y de ahí esta idea de media hora de parking gratis, que se ha mantenido en el tiempo y de la que, hasta el próximo domingo, se van a beneficiar quienes realicen compras en el Mercadillo de las Pulgas de la avenida de la Libertad.

Hace dos años se les ocurrió otra idea para atraer gente de otros barrios: regalar tiques descuento para que sus clientes pudieran ir a las tiendas o regresar a sus domicilios cómodamente y por menos dinero. Para ello, firmaron un convenio con el presidente de Radio Taxi, Sergio Navarro.

Carmen Piñero quiere conseguir con la campaña de marca otro objetivo y es que más comercios se asocien. Y no solo los de las avenidas ya citadas (hay 180 pero solo 100 están asociados) , sino incluso comercios que no pertenecen hoy por hoy a ningún colectivo. De hecho, este año el Mercadillo de las Pulgas ha acogido a comercios de la calle Bolos, en el barrio de San Andrés, que no tiene asociación propia. Actualmente hay una veintena de asociaciones de comerciantes en el municipio. Entre las más antiguas están las de Murcia Centro, Trapería y Platería, Vistalegre, barrio del Carmen y Comercio Carmelitano, todas ellas fáciles de ubicar porque el nombre conlleva el barrio al que pertenecen. Todo lo contrario de la Asociación Triángulo que, pese a la originalidad del nombre, y a llevar implícita la idea del triángulo que forman las tres avenidas, no es aún lo suficientemente conocida.