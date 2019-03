Tres noches sin pegar ojo en Patiño

«Destrozó la verja del bar con una barra de hierro»

El gerente de la cantina del centro de mayores de Patiño, Antonio Laborda, asegura que el presunto responsable de los robos es un vecino conocido por sus problemas con la autoridad. «Cuando salió de la cárcel, el pedáneo, Antonio Jiménez, me advirtió de que llevase cuidado porque me iba a enterar de su llegada al pueblo. Me reventó la verja metálica con una barra de hierro. No paran de cogerlo y soltarlo, y los policías nos dicen que no pueden hacer otra cosa », lamenta.