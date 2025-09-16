Tres heridos, uno de ellos de gravedad, al chocar cuatro turismos y una moto en Murcia
Varias llamadas han alertado a partir de las 6.26 horas de la colisión ocurrida en la autovía MU-30
LA VERDAD
Martes, 16 de septiembre 2025, 09:59
Tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, al colisionar cinco vehículos y una motocicleta en la autovía MU-30, en sentido Caravaca, a la altura de San Ginés (Murcia).
El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia recibió varias llamadas a partir de las 6.26 horas en las que se alertaba del siniestro.
Hasta el lugar se desplazaron ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de Carreteras.
Los tres heridos, con edades comprendidas entre los 32 y los 58 años, fueron trasladados al hospital Virgen de La Arrixaca, en El Palmar, para recibir la atención sanitaria necesaria.
