Tres heridos, uno de ellos de gravedad, al chocar cuatro turismos y una moto en Murcia

Varias llamadas han alertado a partir de las 6.26 horas de la colisión ocurrida en la autovía MU-30

Martes, 16 de septiembre 2025, 09:59

Tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, al colisionar cinco vehículos y una motocicleta en la autovía MU-30, en sentido Caravaca, a la altura de San Ginés (Murcia).

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia recibió varias llamadas a partir de las 6.26 horas en las que se alertaba del siniestro.

Hasta el lugar se desplazaron ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de Carreteras.

Los tres heridos, con edades comprendidas entre los 32 y los 58 años, fueron trasladados al hospital Virgen de La Arrixaca, en El Palmar, para recibir la atención sanitaria necesaria.

