Actuales instalaciones del productor de vinagres J.R. Sabater, ubicadas en el límite entre las pedanías de Churra y Cabezo de Torres. NACHO GARCÍA

El traslado de una fábrica de Murcia próxima a Juan de Borbón permitirá levantar 150 pisos

J.R. Sabater transformará en residencial la parcela en la que tiene su planta, junto a los terrenos donde Metrovacesa prevé construir 1.300 viviendas

Pedro Navarro

Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:54

Casi medio siglo lleva J.R. Sabater elaborando vinagres en plena huerta de Murcia. Sin embargo, esta empresa familiar abandonará en los próximos años las ... instalaciones con las que cuenta en la pedanía de Cabezo de Torres. Confirma este extremo la tramitación urbanística ya iniciada para transformar el suelo industrial en el que se ubica en parcelas de uso residencial. De hecho, el Ayuntamiento de Murcia acaba de aprobar inicialmente el programa de actuación del llamado Plan Especial de Reforma Interior Churra 1, lo que constituye el primer paso para construir alrededor de 150 viviendas en un área configurada ya, de facto, como de expansión de la ciudad.

