El tranvibús de Murcia se estrenará el 9 de diciembre con viajes gratuitos No será necesario adquirir billete durante los tres primeros meses de funcionamiento. La línea unirá la Circular y la Arrixaca en menos de media hora con frecuencias cada quince minutos

Pedro Navarro Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:11 | Actualizado 11:59h. Comenta Compartir

El próximo martes 9 de diciembre. Ese es el día escogido por el Ayuntamiento para el inicio del servicio de la nueva línea de tranvibús de Murcia, que unirá el Campus de Ciencias de la Salud de El Palmar con Alameda de Colón -en 18 minutos- y con la plaza Circular, en menos de media hora.

La primera expedición, de las 138 diarias, que habrá, partirá a las 6.45 horas de la Arrixaca y a las 7 del centro de la capital y el servicio se prolongará hasta las 22.30 horas, momento de salida de la última expedición en ambos sentidos, con una frecuencia cada 15 minutos. Serán 15.000 las plazas diarias ofertadas.

Anunció, además, el alcalde, José Ballesta, que esta línea, que asumirá los recorridos de la actual 26C, será gratuita durante sus tres primeros meses de funcionamiento y, por lo tanto, hasta el próximo 7 de marzo. Después se integrará en el sistema tarifario y de bonos que funciona actualmente con la concesión de Monbus.

Las paradas serán, en el caso de la salida desde plaza Circular, Santa Isabel, Alameda de Colón, La Innovadora, Vereda, Cruce de La Alberca, Gasolinera, Arrixaca y Ciencias de la Salud.

El sentido contrario, hará lo propio en Pabellón Docente, Arrixaca, Dúplex – Desvío, Cruce de La Alberca, La Vereda, Colonia de San Esteban, Estación del Carmen, Alameda de Colón, Glorieta de Ramos y Santa Isabel antes de volver a la Plaza Circular.

Más de 500 kilómetros diarios de autonomía

Cada vehículo -de la marca china YuTong- cuenta con una autonomía de más de 500 kilómetros diarios, más que suficiente para cubrir los 260 kilómetros que de media hará cada uno de los siete tranvibuses disponibles al día, aunque alguno de ellos quedará para la reserva. La carga de estos se producirá durante la noche gracias a los cuatro cargadores dobles que ya han sido instalados en las cocheras de Latbus en El Palmar.

No comenzará a funcionar aún la prioridad semafórica, aunque se están haciendo pruebas para que entre en servicio próximamente, asegurando el cumplimiento de los tiempos de viaje establecidos. También se está trabajando en la posibilidad de que se pueda acceder al vehículo por las cuatro puertas disponibles desde un primer momento, aunque genera un problema ya que es necesario que todo el mundo realicé algún tipo de validación, a efectos de funcionamiento de los seguros y de la liquidación del coste del servicio con la concesionaria.

En cuanto a la experiencia de usuario, que La VERDAD pudo probar este miércoles, el vehículo no genera los ruidos de un motor de gasóleo y cuenta con un servicio de estabilización que reduce la sensación del movimiento del pasajero en cabina. Además, cuenta con asientos para movilidad reducida, dos espacios para sillas de ruedas y carritos de bebé y con cargadores para móvil junto a los asientos.