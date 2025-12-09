El tranvibús de Murcia arranca con viajes gratuitos: «Es más rápido y cómodo»

Muchos de los ciudadanos que se subían este martes al tranvibús de Murcia en su viaje inaugural lo hacían con la billetera en la mano. «¡ ... Ah! ¿Que no hay que ticar?», se sorprendía un usuario, al ser informado por el chófer acerca de la gratuidad del servicio durante sus primeros tres meses de funcionamiento. Una nueva muy grata, pero que dice mucho acerca del desconocimiento que todavía reina alrededor de estos nuevos vehículos completamente eléctricos que cada día conectarán la plaza Circular de la capital con La Arrixaca y el campus de Ciencias de la Salud, en la pedanía de El Palmar.

La lista de salidas era otra pregunta que se repetía constantemente junto a la cabina del conductor. «No se preocupe por memorizar los horarios. Sale uno cada quince minutos», insistía el profesional, José Bastida. «Son los primeros días y la gente tiene que adaptarse, pero es fácil», dijo a LA VERDAD.

Esa frecuencia de salidas fue la principal ventaja que destacó Mercedes, una trabajadora de La Arrixaca que confesó haberse enterado de la puesta en marcha del nuevo servicio «de casualidad», porque el vehículo se encontraba en la parada y el propio chófer la invitó a entrar. «Mucha gente viene al hospital en autobús. Que haya uno cada quince minutos me parece genial porque a veces vamos 'petadísimos', sobre todo en las horas puntas. Es magnífico», opinó.

Aunque a primera hora de este martes el tranvibús circulaba todavía poco concurrido, Mercedes echó en falta más asientos estándar. Y es que este vehículo articulado, más largo que los autobuses habituales, cuenta con numerosos asientos para movilidad reducida y abundantes espacios para sillas de ruedas y carritos de bebé, algo que celebraba Jerónimo. «En los autobuses cuando se juntan tres carricoches con críos es un caos. Aquí no, hay espacio de sobra», comentaba este pasajero, que hizo el trayecto inverso, de El Palmar hasta el centro de Murcia.

Jerónimo considera que se ha ofrecido «poca información» sobre el tranvibús. «Salió en el periódico pero esto no se lo creía nadie y esta mañana nos ha pillado un poco despistados. No veo normal que haya una línea 26A de pago que cruza el pueblo y ahora pongan gratis esto. Habría sido más completo reforzar una ruta circular de la 26A para ofrecer un servicio más completo», criticó. No obstante, reconoce que este nuevo servicio servirá para aliviar un trayecto que «por las mañanas es una locura, con autobuses al límite de su capacidad».

Hacer un menor número de paradas, no obstante, es lo que permite al tranvibús conectar el centro de Murcia con El Palmar en menos de media hora, frente a los casi 40 minutos que tarda la ruta 26A en completar su recorrido. Un ahorro de tiempo que agradeció José: «Es mucho más rápido y cómodo. Va más directo». También Marina y Lorena, estudiantes del campus de Ciencias de la Salud, celebraron el ahorro de tiempo que les brinda el nuevo servicio: «Sí que se notan esos diez 'minuticos' que nos ha recortado». La celeridad de estos vehículos eléctricos se acentuará aún más cuando entre en funcionamiento la prioridad semafórica, un sistema inteligente que detectará su llegada y ajustará las luces de los semáforos de forma dinámica para darles paso.

Según el chófer, José Bastida, la batería de cada tranvibús cuenta con suficiente autonomía para completar una jornada completa -según los datos técnicos, se estima en unos 500 km para un trayecto diario de 260 km-. Al finalizar el día, esta flota de siete vehículos fabricados por la empresa china YuTong regresará a las cocheras de Latbus en Murcia, donde se cargará durante toda la noche para prestar servicio el día siguiente.

El motor eléctrico de la flota es prácticamente silencioso y cuenta con numerosos puntos de carga para el móvil. Quizá por inesperada o por su aspecto discreto -camuflado por unas tapas protectoras de color gris-, esta última novedad pasó inadvertida a los primeros pasajeros. No fue hasta que un fotógrafo de LA VERDAD capturó algunos detalles de las tomas USB que se percataron de la posibilidad de darle un empujón extra a la batería de sus dispositivos durante el trayecto.