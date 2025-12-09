La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pasajeros suben al tranvibús, este martes, en El Palmar. Vicente Vicéns / AGM

El tranvibús de Murcia arranca con viajes gratuitos: «Es más rápido y cómodo»

Se estrena, con algunas dudas, el nuevo servicio de transporte público con vehículos eléctricos que conectarán la Circular y la Arrixaca en menos de media hora

Iván Rosique

Iván Rosique

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:32

Muchos de los ciudadanos que se subían este martes al tranvibús de Murcia en su viaje inaugural lo hacían con la billetera en la mano. «¡ ... Ah! ¿Que no hay que ticar?», se sorprendía un usuario, al ser informado por el chófer acerca de la gratuidad del servicio durante sus primeros tres meses de funcionamiento. Una nueva muy grata, pero que dice mucho acerca del desconocimiento que todavía reina alrededor de estos nuevos vehículos completamente eléctricos que cada día conectarán la plaza Circular de la capital con La Arrixaca y el campus de Ciencias de la Salud, en la pedanía de El Palmar.

