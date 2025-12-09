La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El tranvibús, este martes, en Murcia. Vicente Vicéns / AGM

El tranvibús se estrena en Murcia con acceso por las cuatro puertas

La nueva línea mueve unos 2.000 pasajeros hasta las 10.30 horas; «hemos notado la mejora», señala una estudiante

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Martes, 9 de diciembre 2025, 11:16

Comenta

Unos 2.000 pasajeros habían utilizado hasta las 10.30 de la mañana el nuevo servicio de tranvibús de Murcia, que se estrenaba este martes. Finalmente, el acceso al vehículo se está pudiendo realizar por las cuatro puertas, según indicó el alcalde de Murcia, José Ballesta, que llegó a la parada de Alameda de Colón a bordo de estos vehículos 100% eléctricos. «No se ha registrado ninguna incidencia», añadía. Hay que recordar que su uso será gratuito hasta el 7 de marzo.

Tiene este nuevo medio de transporte capacidad para transportar hasta 15.000 pasajeros diarios, con un máximo de 125 por trayecto. Partió finalmente la primera expedición de la plaza Circular de la capital a las 6.40 horas, mientras que el inicio desde La Arrixaca se produjo a las 6.45 horas. Acabará el servicio en días de semana a las 10.30 horas, hora de la última salida por sentido.

Lucia Escámez, estudiante de Farmacia, estrenaba esta mañana la línea para asistir a clase en el Campus de Ciencias de la Salud de El Palmar. «La verdad es que, de momento, muy bien; el 26C antes tenía muchas menos frecuencias y para ir a la Universidad a media mañana era más complicado», señala Lucía, que también valora la comodidad del vehículo, «más estable y con menos botes que los antiguos autobuses, que además iban muy llenos». «Era desesperante», concluye.

Te puede interesar

