El transporte público y los disuasorios de Murcia serán gratuitos este viernes La medida busca facilitar la circulación con motivo de la inauguración del árbol de navidad de la plaza Circular, prevista para las 19 horas y en la que participará el actor Richard Gere; ese día también se celebra el Black Friday

LA VERDAD Martes, 25 de noviembre 2025, 13:25 | Actualizado 13:33h.

Murcianos y visitantes podrán disfrutar este viernes de transporte público y disuasorios de forma gratuita este viernes, con motivo de la inauguración del árbol de navidad en la Plaza Circular, que será a las 19 horas. Así, durante toda la jornada del 28 de noviembre, se podrá hacer uso de tranvía y autobús sin coste alguno, pudiendo así disfrutar de la jornada sin necesidad de buscar aparcamiento. Además, quienes acudan en su vehículo a disfrutar de esta jornada, podrán estacionar de forma gratuita en los disuasorios de Atocha, Loaysa, Fuenteblanca o Justicia, continuando desde los mismos hasta su destino caminando o en transporte público. Destacó Muñoz que la gratuidad se extiende a toda la jornada «con el objetivo de potenciar la actividad comercial del municipio con motivo del Black Friday, que convierte a este viernes en una de las jornadas de mayor afluencia del año».

Una vez que se corte al tráfico la Plaza Circular, autobuses y tranvías dispondrán de paradas alternativas en su recorrido. Así, los tranvías procedentes de la Universidad finalizarán su recorrido en la parada de Juan Carlos I y los procedentes de Nueva Condomina harán lo propio en Ronda de Levante antes de iniciar su regreso. De esta forma, los viajeros bajarán junto a la Plaza Circular, lugar donde se llevará a cabo el encendido del árbol.

Las líneas de autobús, por su parte, finalizarán en la Plaza Juan XXIII las procedentes de la zona este y en la Plaza Díez de Revenga las que vengan por el oeste; las que llegan a la ciudad por el norte finalizarán en Abenarabi y las que vienen del sur en Glorieta de España ante la imposibilidad de tomar Gran Vía. Con ello, se garantiza que los vehículos puedan dar la vuelta y continuar prestando servicio, al tiempo que se deja a los pasajeros muy cerca del epicentro de las actividades.