La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, y el alcalde de Murcia, José Ballesta, este lunes, durante la presentación. Javier Carrión / AGM

El transporte público y los aparcamientos municipales de Murcia se unificarán bajo la marca 'Mub'

Todos los servicios de movilidad se rotularán con un nuevo logotipo que indicará, además, que se puede utilizar en ellos la tarjeta de la red

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:29

Comenta

'Mub'. Estas tres letras identificarán, sino a partir de ahora, sí próximamente, el sistema de transporte público y movilidad del municipio de Murcia. Esta ... imagen de marca o corporativa es la que ha resultado ganadora del concurso convocado por el Ayuntamiento para el 'rebranding' -como se dice en el terreno del marketing- de la que será la nueva red intermodal municipal. Adiós al 'Transportes de Murcia y Pedanías' que quiso implantar el gobierno de José Antonio Serrano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece José Martínez, librero de los soportales de la Catedral de Murcia y figura histórica del comercio local
  2. 2 Los autónomos salen a la calle en Murcia contra «la asfixia fiscal» y la falta de cobertura: «No queremos vivir bien, solo vivir»
  3. 3 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  4. 4

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  5. 5

    De Joven Futura a Vistabella: dos realidades en Murcia del crecimiento de los hogares unipersonales
  6. 6

    Una campaña histórica para el aceite de oliva en la Región de Murcia con 12.880 toneladas previstas
  7. 7

    Once empresas de la Región de Murcia se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  8. 8 El doctor Felices responde: cuando la cisterna se convierte en agujero negro
  9. 9

    Salud detecta irregularidades en una de cada cuatro inspecciones a centros de Medicina Estética en la Región de Murcia
  10. 10 La influencer Susana Bicho, preocupada por su acento: «¿Me meto a clases de murciano?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El transporte público y los aparcamientos municipales de Murcia se unificarán bajo la marca 'Mub'

El transporte público y los aparcamientos municipales de Murcia se unificarán bajo la marca &#039;Mub&#039;