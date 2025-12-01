El transporte público y los aparcamientos municipales de Murcia se unificarán bajo la marca 'Mub'

'Mub'. Estas tres letras identificarán, sino a partir de ahora, sí próximamente, el sistema de transporte público y movilidad del municipio de Murcia. Esta ... imagen de marca o corporativa es la que ha resultado ganadora del concurso convocado por el Ayuntamiento para el 'rebranding' -como se dice en el terreno del marketing- de la que será la nueva red intermodal municipal. Adiós al 'Transportes de Murcia y Pedanías' que quiso implantar el gobierno de José Antonio Serrano.

«Son tres letras que recuerdan a Murcia, pero también a movimiento, al sonar como el término inglés 'move' y a movilidad urbana», explicaba el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, reflejando que, más que un acrónimo, 'Mub' es un término que designa varios conceptos conectados.

Destacó el concejal que la introducción de esta marca, «moderna y transgresora» no se producirá de un día para otro, con la puesta en marcha de la nueva concesión de transporte público, que acaba de ser licitada y entrará en servicio en el plazo aproximado de un año. De hecho, se comenzará a hacer presente tanto en el tranvibús, que irá rotulado con ella cuando comience a funcionar próximamente, como en los aparcamientos municipales y en el servicio de la ORA, ahora SER. «Será más pronto que tarde», señalaron fuentes municipales, sin más precisiones.

Porque, además, la marca 'Mub' no se compone solo del término, sino también de un logotipo que se asemeja a una tarjeta, por ejemplo de transporte, y que se convertirá en un elemento físico. Porque esta tarjeta naranja, con el término impreso, servirá para hacer uso de todos los servicios de movilidad municipales en un futuro, los cuales se quiere unificar bajo este paraguas: autobuses, tranvía, aparcamientos, la hora y el nuevo servicio de alquiler de bicicletas eléctricas prometido para el primer semestre del año y del que todavía no se sabe nada.

Por tanto, donde aparezca dicho 'logo', podrá pagarse con la citada tarjeta, la cual será posible llevarla también de manera virtual en el móvil. Esta unificación permitirá introducir, asimismo, sinergias y descuentos por los usos combinados de todos ellos.

Esta introducción paulatina irá acompañada, además, de una campaña de difusión de los cambios que traerá el nuevo modelo de transporte, en la que los presidentes de la juntas municipales tendrán un papel activo y que contará con el apoyo de una web y aplicación móvil que también se pondrá en marcha en estos meses previos a la llegada de las nuevas líneas de autobús.