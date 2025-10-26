Tradición y cocina solidaria en la final del Sabe a Murcia

LA VERDAD Murcia Domingo, 26 de octubre 2025, 21:16 Comenta Compartir

La Plaza de la Paja, como en ediciones anteriores, vivió en la mañana de este domingo la final de concurso de cocina tradicional Sabe a Murcia, organizado por el Ayuntamiento de Murcia, Patri Joyeros y Dale Voz. En su quinta edición, los ganadores fueron Isabel Jiménez, José Antonio Salmerón y Pepi Galián.

Las mejores recetas de arroz con habichuelas fueron distinguidas por un jurado que contó, como padrino, con el cocinero con una Estrella Michelin Juan Guillamón, de Almo, además, entre otros, de Juan Antonio García, de restaurante El Churra y presidente de Jecomur, la asociación de cocineros y jefes de cocina; Pablo Martínez, presidente de Eurotoques en la Región de Murcia; José Morales, del Restaurante Demo, y Javier Gracia, chef ejecutivo y propietario de La Bodeguita.

Esta edición tenía además como singularidad que la recaudación con la venta de una pulsera para las degustaciones que se ofrecieron se destinará a proyectos de promoción de la autonomía personal impulsados por la asociación de personas con síndrome de Down Assido.

