Los trabajadores denuncian el vacío en el Imida y exigen continuidad en los proyectos Los trabajadores del Imida, en la concentración de ayer a las puertas su sede de La Alberca. / m. fernández Se concentraron ayer a las puertas del centro de investigación agraria para pedir explicaciones por el relevo del director y exigir estabilidad laboral MIGUEL FERNÁNDEZ MURCIA Viernes, 27 julio 2018, 01:18

Los trabajadores del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Imida) se concentraron ayer a las puertas de la sede para pedir que «se estabilice la plantilla», manifestó María José Lozano, trabajadora del centro dependiente de la Consejería de Agricultura. «Nosotros no conocemos los motivos del cese del director. No nos han comunicado que sea por jubilación», declaró.

Los trabajadores creen que el cese no está justificado. «Un alto puesto no se jubila. Es un cargo político y puede estar hasta la edad que él quiera. Sí es obligatorio en el caso del gerente, a donde pretenden cambiarlo. Cuando lo pongan en ese puesto sí podrá jubilarse, pero como director, no. Ahora empezamos de cero. Vienen tres personas nuevas que no saben ni lo que se ha hecho, ni lo que se pretende hacer con los proyectos que tenemos en marcha. Desconocen el funcionamiento de nuestro centro de investigación, algo que sí sabe el actual director», añadieron los trabajadores.

Al cese del director se suma la jubilación de la jefa de servicio y el puesto vacante de gerente. «Creemos que es un vacío y que debería haber continuidad del personal que hay ahora mismo, porque conoce las necesidades y los proyectos que se están llevando a cabo. Le agradecemos al consejero que nos garantice la financiación, pero si no se cubren los cargos no se puede terminar el proceso y los proyectos que estamos realizando. Los trámites hay que hacerlos, igual que hay que aprobar los proyectos», añadió María José Lozano. Los investigadores terminaron la concentración exigiendo que se le dé importancia al organismo. «La plantilla lleva muchos años trabajando y realizando proyectos que son pioneros e importantes para el desarrollo de la Región».

Los investigadores recuerdan que el centro realiza estudios pioneros para la agricultura

Versión de la Consejería

Fuentes de la Consejería de Agricultura manifestaron que el nuevo director entrará próximamente «para que no haya un vacío institucional». Consideran que mientras no se realice la jubilación del responsable actual, que cumple 65 años en septiembre, el nuevo entrará ya para que conozca bien el funcionamiento del centro. Añadieron que el lunes informarán de todas las novedades a los trabajadores del Imida, en un consejo en el que habrá entre diez y veinte personas que serán representantes de los investigadores y de la propia Consejería.