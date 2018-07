Las terrazas cerrarán los fines de semana a la 1.30, salvo en Pérez Casas, que lo harán a las 12 Aspecto que ofrecían ayer las terrazas de plaza de las Flores a la hora del aperitivo. Esta es una de las zonas de especial protección donde se restringe el horario nocturno. / A. DURÁN Hostemur califica de «discriminatoria» la medida de la calle salón respecto a otras zonas acústicas de especial protección MARÍA JOSÉ MONTESINOS Murcia Viernes, 20 julio 2018, 01:57

Horarios de cierre más restrictivos, un 'mediador de ocio' y un cuerpo específico de Policía de Ocio, encargado de intensificar el control del orden público en las zonas de protección acústica especial, son algunas de las medidas aprobadas ayer por el Consejo Sectorial del Ruido, en el que están representados los empresarios de la hostelería (Hostemur), asociaciones vecinales y todos los grupos municipales. Estas medidas, como quedó de manifiesto en la reunión, no parecen ser suficientes para acercar posturas entre los representantes del sector hostelero, que siguen rechazando «enérgicamente» los mapas de ruido elaborados por el Ayuntamiento, ni de la Asociación No Más Ruido, que considera que el Plan de Acción no incluye medidas suficientes para reducir la contaminación acústica producida por la actividad de ocio.

Entre las decisiones adoptadas, se introducen franjas horarias para las terrazas, según sean días de semana o fin de semana, verano o invierno. El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Antonio Navarro, explicó que «se ha reducido media hora con respecto al horario que actualmente tienen las terrazas. El horario más extenso sería en verano, los fines de semana, hasta la 1.30 horas (antes era hasta las 2 de la madrugada) y el horario más restrictivo, en invierno, hasta las 12.30 horas». Añadió que «los nuevos horarios reducen, con carácter general, media hora el cierre y la recogida de terrazas, pero mantiene una restricción adicional en los locales de Pérez Casas, que tendrán que mantener el horario antiguo y recogerlas a las 12». Esta medida, según Jesús Jiménez, presidente de Hostemur, «genera una discriminación sustancial en esta calle salón respecto a las tres zonas de especial protección: Universidad-Alfonso X; San Lorenzo, Santa Eulalia y San Juan, y San Pedro, Santa Catalina y plaza de las Flores».

Frente a frente Jesús Jiménez. Presidente de Hostemur: «No se pueden desplazar los problemas deuna zona a otra» «Siempre hemos defendido que se trate el centro de la ciudad en su conjunto, ya que las tres zonas de especial protección, lo único que hacen es desplazar los problemas de un lado a otro. Somos partidarios de un criterio conjunto de medidas preventivas y de acción puntual solo en aquellas zonas en las que de verdad se esté incumpliendo la normativa», afirma el presidente de los hosteleros, Jesús Jiménez. El empresario echa en falta «que no se propongan subvenciones que permitan la adecuación de los edificios afectados por estas zonas. Simplemente -agrega- se plantean medidas restrictivas. Además, denunciamos la tramitación de los mapas de ruido, que es totalmente errónea, como hemos puesto de manifiesto con los dos informes periciales». Respecto a las restricciones de licencias a bares con música y terrazas, no disponemos de un censo para saber si se incrementan o no». Pedro Pérez Piernas. Asociación No Más Ruido: «Sin medidaspara evitar la concentración de locales de ocio» «El plan no ha recogido nuestras alegaciones, como las destinadas a evitar que se produzca concentración de locales que dan lugar a zonas de marcha, que favorecen la presencia de numerosos clientes en la calle. Es más -indica Pedro Pérez Piernas- la medida ha sido incluso rebajada en la propuesta final, ya que ha desaparecido la moratoria para evitar que en las zonas afectadas por el ruido del ocio se instalen nuevos bares y cafeterías que puedan emitir música, ni se establecen distancias mínimas para otros establecimientos sin música pero que genera problemas por concentración de clientela». El portavoz de la asociación vecinal critica que no se hayan puesto en funcionamiento los grupos de trabajo para tratar las medidas a aprobar, motivo por el que solicitará al concejal y presidente del consejo que se aplace la aprobación definitiva del mapa de ruido y del plan de acción mientras se mejora su redacción.

Otras modificaciones incorporadas a la ordenanza se refieren a la concesión de nuevas licencias para bares y discotecas en las calles que superan los objetivos de calidad acústica por la noche. Estas autorizaciones estarán condicionadas a no incrementar el número de licencias en la calle.

El Ayuntamiento se compromete a realizar campañas de concienciación

Navarro recordó que «para compatibilizar el ocio con la calidad de vida de los vecinos, se ha elaborado un mapa de ruido de ocio de la ciudad, para cuya redacción se efectuaron 3.600 mediciones en áreas de mayor concentración de locales. Y se han delimitado tres zonas de protección acústica especial (ZPAE): Universidad-Alfonso X; San Lorenzo Santa Eulalia y San Juan; y San Pedro, Santa Catalina y plaza de las Flores.

Prohíben puestos de churros

La concejal de Ahora Murcia Ángeles Moreno Micol echa en cara al equipo de gobierno dos cosas: «que no haya sido capaz de limar asperezas entre vecinos y hosteleros, y que quieran aprobar las medidas en Junta de Gobierno, sin pasar por Pleno». Denunció también que «se quieren prohibir los puestos de venta ambulante, como los de churros y gofres . Creo que va en contra del carácter mediterráneo, y conllevará el consiguiente perjuicio económico para muchas familias que viven de esa actividad. Es un párrafo que vamos a batallar y estamos dispuestos a recurrir si no se elimina».

Enrique Ayuso (PSOE) manifestó que «estamos de acuerdo en que hay que tomar medidas porque el ruido es una forma de contaminación, en este caso acústica, y el derecho de los vecinos a descansar es prioritario. Hay un problema porque han proliferado las terrazas en zonas concretas y es lógico que se pida una regulación».

Mario Gómez (Cs) es partidario de «buscar un equilibrio entre el desarrollo empresarial y social y el descanso de los vecinos» y pedirá que las medidas pasen por Pleno para su debate y aprobación. Sergio Ramos (Cambiemos) considera que «ha habido errores en la tramitación. Las medidas están bien pero no se ha hecho un proceso participativo».