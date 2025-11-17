Terra Natura Murcia, nuevo hogar para un buitre leonado que no puede vivir en libertad por una lesión Este ejemplar, cedido por el Centro de Recuperación de Fauna de Santa Faz de Alicante, ha perdido la visión de su ojo izquierdo

El parque zoológico municipal Terra Natura ha incorporado un nuevo buitre leonado procedente del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Santa Faz, en Alicante. El ejemplar no puede ser reintroducido en su hábitat natural a causa de una lesión ocular que le ha provocado la pérdida total de visión en su ojo izquierdo.

El nuevo buitre leonado se suma a los ocho ejemplares de esta especie que ya alberga el parque, todos ellos procedentes de distintos centros de recuperación. Por sus características, ya que se trata de una especie gregaria, se ha integrado en una de las instalaciones abiertas destinadas a leonados que no pueden volar, donde convivirá con otros buitres en un entorno naturalizado que reproduce las condiciones de su hábitat.

Antes de su incorporación, los equipos veterinarios del parque realizaron un análisis de su plumaje y un chequeo general para conocer el sexo del ejemplar y evaluar su estado de salud.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, participó junto al director del parque, Gustavo Martínez, en la suelta del ejemplar. El edil destacó durante la visita «el compromiso del Ayuntamiento de Murcia con la conservación de la biodiversidad y el bienestar animal, así como la importante labor que desarrolla Terra Natura como referente regional en educación ambiental y en la protección de especies amenazadas o irrecuperables para la vida silvestre».

«El trabajo conjunto con los centros de recuperación permite ofrecer una segunda oportunidad a animales que no pueden volver a su entorno natural y, al mismo tiempo, acercar a los murcianos la importancia de proteger el medio ambiente y cuidar la fauna que forma parte de nuestro patrimonio natural», añadió el concejal.

Por su parte, Gustavo Martínez subrayó que «esta colaboración refuerza nuestra misión como parque comprometido con la conservación, la investigación y la sensibilización ambiental, permitiendo que los visitantes conozcan de cerca la historia y el valor de cada ejemplar».

