La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ejemplar de buitre leonado, en Terra Natura Murcia. Ayto.

Terra Natura Murcia, nuevo hogar para un buitre leonado que no puede vivir en libertad por una lesión

Este ejemplar, cedido por el Centro de Recuperación de Fauna de Santa Faz de Alicante, ha perdido la visión de su ojo izquierdo

LA VERDAD

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:05

Comenta

El parque zoológico municipal Terra Natura ha incorporado un nuevo buitre leonado procedente del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Santa Faz, en Alicante. El ejemplar no puede ser reintroducido en su hábitat natural a causa de una lesión ocular que le ha provocado la pérdida total de visión en su ojo izquierdo.

El nuevo buitre leonado se suma a los ocho ejemplares de esta especie que ya alberga el parque, todos ellos procedentes de distintos centros de recuperación. Por sus características, ya que se trata de una especie gregaria, se ha integrado en una de las instalaciones abiertas destinadas a leonados que no pueden volar, donde convivirá con otros buitres en un entorno naturalizado que reproduce las condiciones de su hábitat.

Antes de su incorporación, los equipos veterinarios del parque realizaron un análisis de su plumaje y un chequeo general para conocer el sexo del ejemplar y evaluar su estado de salud.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, participó junto al director del parque, Gustavo Martínez, en la suelta del ejemplar. El edil destacó durante la visita «el compromiso del Ayuntamiento de Murcia con la conservación de la biodiversidad y el bienestar animal, así como la importante labor que desarrolla Terra Natura como referente regional en educación ambiental y en la protección de especies amenazadas o irrecuperables para la vida silvestre».

«El trabajo conjunto con los centros de recuperación permite ofrecer una segunda oportunidad a animales que no pueden volver a su entorno natural y, al mismo tiempo, acercar a los murcianos la importancia de proteger el medio ambiente y cuidar la fauna que forma parte de nuestro patrimonio natural», añadió el concejal.

Por su parte, Gustavo Martínez subrayó que «esta colaboración refuerza nuestra misión como parque comprometido con la conservación, la investigación y la sensibilización ambiental, permitiendo que los visitantes conozcan de cerca la historia y el valor de cada ejemplar».

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiroteo en el garito de El Luli en Las Seiscientas de Cartagena: disparos a quemarropa
  2. 2 Fallece una octogenaria 4 días después de ser herida en un atraco en Murcia
  3. 3 El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial
  4. 4

    Las cuentas pendientes del franquismo en la Región de Murcia
  5. 5

    Los jefes de servicio de La Arrixaca rechazan «más parches» y reclaman «un nuevo hospital»
  6. 6 Fatboy Slim y Guitarricadelafuente, primeras confirmaciones del Warm Up 2026
  7. 7 Y si construimos una nueva Arrixaca
  8. 8 Luto y emoción en la subida de la Virgen de Bolnuevo
  9. 9 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 16 de noviembre de 2025
  10. 10

    El Real Murcia se estrella ante su impotencia y un Teruel sólido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Terra Natura Murcia, nuevo hogar para un buitre leonado que no puede vivir en libertad por una lesión

Terra Natura Murcia, nuevo hogar para un buitre leonado que no puede vivir en libertad por una lesión