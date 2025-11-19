La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fachada del edificio de Telefónica ubicado en la calle Frenería, en el corazón de la capital murciana. Javier Carrión/ AGM

Telefónica desmantela su sede del centro de Murcia tras su venta a un inversor

La operación contempla que la compañía mantendrá el arriendo otros dos años para completar la retirada de elementos de cobre

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:21

En pleno proceso de ajuste interno de Telefónica, la compañía ha sumado su sede de la calle Frenería, en el corazón de Murcia, al listado ... de propiedades de las que se está deshaciendo en los últimos tiempos. Así lo ha podido confirmar LA VERDAD de fuentes cercanas a la operación: la transacción entre la compañía y el inversor que ha adquirido el inmueble se cerró a finales de 2024 y Telefónica aún permanecerá otros dos años como arrendataria del edificio para proceder a su desmantelamiento y retirada del material que aún se encontraba en su interior, en buena medida cableado de cobre.

