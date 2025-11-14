La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La taquilla del auditorio del parque de Fofó, tirada en medio del jardín, junto al recinto de eventos. P.N.

La taquilla del parque de Fofó de Murcia, tirada «dos meses»

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:45

Comenta

La venta 'online' de entradas, las cual facilita su adquisición y descarga a través de cualquier teléfono móvil, ha quitado buena parte de su razón de ser a las taquillas físicas. Pero ello no justifica que estas puedan acabar tiradas en plena vía pública, a pesar de que casi nadie las eche ya de menos. Eso es lo que ha ocurrido con el módulo que hacía las veces de punto de venta de tiques en el auditorio parque de Fofó. Dos meses aseguran los vecinos que lleva ya tirada esta caseta en las inmediaciones de este recinto, enclavado en el corazón de este jardín público de la capital.

«Cada vez que paso por allí para ir a jugar al tenis me la encuentro, ahí, destrozada y abandonada y ya me da rabia; ¿cómo es posible que en todo este tiempo nadie se haya dado cuenta de que esta instalación se encuentre en estas condiciones y haya dado parte para pedir su retirada?», comenta Luis, vecino de la zona. De hecho, Luis mostraba su inquietud porque algún niño pueda resultar herido al utilizar esta taquilla como elemento de juego.

