Susto en la plaza de toros de Murcia por un accidente en el Campeonato de España de Freestyle

Susto este sábado por la noche en la gran final del Campeonato de España de Freestyle, que se celebró en la plaza de toros de Murcia. Durante el transcurso de la prueba, uno de los pilotos sufrió un accidente que hizo saltar las alarmas entre los espectadores. Cuando se encontraba en el aire, a mitad de una de estas arriesgadas piruetas, el piloto perdió el control de su motocicleta, que cayó encima de él.

En un principio, los gritos se desataron en el público. Las asistencias llegaron de inmediato para atender al herido, que finalmente se levantó y se retiró con ayuda, pero hizo un gesto al público para confirmar que estaba bien. Por fortuna, todo quedó en un susto.

La final reunió a los principales referentes del 'freestyle motocross', en una competición que supone todo un acontecimiento para los amantes del motor y el deporte extremo. Participaron referencias de esta disciplina tanto a nivel nacional como internacional.

