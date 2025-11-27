Subastan las parcelas de las antiguas cocheras de Latbus en Murcia

La finalización de la reparcelación del Plan Especial del Carmen (PC-Mc10) ha traído consigo la revitalización del interés urbanístico en esta zona al ... sur de la estación de ferrocarril y que se configurará también en torno a la zona resultante del soterramiento de la alta velocidad. Un ejemplo, tras aprobarse hace dos meses en Junta de Gobierno el plan definitivo de reparcelación, es uno de los primeros movimientos que afecta a una ubicación suculenta para el desarrollo residencial de la zona: la de las tres parcelas edificables en las que se dividió el suelo que antes ocuparon las antiguas cocheras de Latbus en la calle Morera, en Santiago el Mayor y limitando con San Pío X, y que fueron adquiridas por la Inmobiliaria Urbis (posteriormente convertida en Reyal Urbis).

Según ha informado el portal especializado Escrapalia, han salido a subasta pública los más de 18.000 metros cuadrados de las parcelas obtenidas con la nueva planificación, tasados en 4 millones de euros. El precio de salida se sitúa en 1,5 millones, lo que supone un descuento del 62,5%. Las seis fincas disponen de una edificabilidad calculada en algo más de 14.000 metros cuadrados. De esta forma, se podrían levantar en ese punto hasta 140 viviendas, al menos de forma inicial. En ese caso, sería uno de los desarrollos residenciales de más alcance que se contemplan dentro del Plan Especial del Carmen tras esa reparcelación, ya que en su conjunto el cálculo de toda la zona se aproxima a los 1.600 pisos y torres de hasta 19 plantas.

Ubicación «excepcional»

El ámbito de este Plan Especial abarca unos 185.000 metros cuadrados de dominio público, tras una actuación inicial sobre 205.000, de los que quedaron excluidos la nave de la parroquia de La Purísima. Para el Ayuntamiento de Murcia, este movimiento es resultado de que «han empezado a moverse operaciones» una vez finalizada en septiembre la reparcelación.

Es uno de los primeros movimientos tras la reparcelación, que contempla hasta 1.600 pisos y torres de 19 plantas

Las obras de urbanización, que implican a los diferentes propietarios (desde el Ayuntamiento y Adif a otros minoritarios como Naturgy o Reyal Urbis) se espera que arranquen en 2026 y tendrán un coste superior a 33 millones de euros. Además, de forma colateral, ya hay presupuestado un millón de euros para ejecutar las glorietas que facilitarán los accesos desde Ronda Sur a las avenidas Miguel Ángel Blanco y General Ortín. Esta última es una de las vías que lindan con la parcela que ahora sale a subasta. Fuentes municipales inciden en esto precisamente para remarcar no solo su ubicación «excepcional», lo que será atractivo para cualquier futuro promotor, sino también porque posibilita un «crecimiento equilibrado Norte-Sur, que dé continuidad al desarrollo municipal».

Hasta el 22 de diciembre

Escrapalia explica que para pujar es necesario realizar un depósito de garantía de 80.000 euros. «Esta cantidad se devolverá, exceptuando al mejor postor, como parte del precio de venta», añaden. La subasta permanecerá abierta hasta el 22 de diciembre.

La propietaria, Reyal Urbis, entró en concurso de acreedores en 2013 y aún posee el 9% del suelo del Plan Especial

Estos terrenos son los correspondientes al plan de liquidación de Reyal Urbis, ha apuntado también Escrapalia a través de un comunicado, que dispone de un 9% del suelo afectado por el PC-Mc10. Esta empresa surgió en 2007 tras la fusión de Inmobiliaria Urbis y Construcciones Reyal. Un año antes, los planes de Urbis pasaban por levantar en esta zona de San Pío X hasta 200 viviendas, una vez que Latbus procedió a su traslado a las nuevas instalaciones de El Palmar. Sin embargo, la resultante de esa fusión entró en concurso voluntario de acreedores en 2013. En ese momento, poseía 7,8 millones de metros cuadrados de edificabilidad sobre rasante, «lo que la convertía en una de las principales empresas europeas en la actividad de promoción residencial», apuntan los responsables de la administración concursal, BDO Abogados.