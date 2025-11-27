La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Solar ocupado por las antiguas cocheras de Latbus, en San Pío X, y que ahora sale a subasta con la liquidación de Reyal Urbis. Nacho García

Subastan las parcelas de las antiguas cocheras de Latbus en Murcia

Con un precio de salida de 1,5 millones de euros, la nueva planificación permitirá construir hasta 140 viviendas en Santiago el Mayor

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:48

La finalización de la reparcelación del Plan Especial del Carmen (PC-Mc10) ha traído consigo la revitalización del interés urbanístico en esta zona al ... sur de la estación de ferrocarril y que se configurará también en torno a la zona resultante del soterramiento de la alta velocidad. Un ejemplo, tras aprobarse hace dos meses en Junta de Gobierno el plan definitivo de reparcelación, es uno de los primeros movimientos que afecta a una ubicación suculenta para el desarrollo residencial de la zona: la de las tres parcelas edificables en las que se dividió el suelo que antes ocuparon las antiguas cocheras de Latbus en la calle Morera, en Santiago el Mayor y limitando con San Pío X, y que fueron adquiridas por la Inmobiliaria Urbis (posteriormente convertida en Reyal Urbis).

