Solo residentes, taxistas y coches de emergencias podrán acceder a Alfonso X A la derecha, la pantalla que informará de la restricción de tráfico en Alfonso X, con paso autorizado solo a residentes con plaza de garaje. / Guillermo Carrión / AGM Los padres de alumnos de los colegios Jesús María y Cierva Peñafiel podrán aparcar a un precio simbólico en los 'parkings' de la zona M. J. MONTESINOS Martes, 16 octubre 2018, 07:40

Solo los residentes con plaza de garaje en la avenida Alfonso X el Sabio y en la calle Enrique Villar, taxistas y vehículos de emergencias tendrán autorización para entrar al paseo, una vez que las obras del tramo comprendido entre Jaime I y la plaza de Santo Domingo estén concluidas, algo que el Ayuntamiento reitera que será realidad antes de que finalice este mes.

Para perfilar diversos aspectos que quedan pendientes sobre los accesos al paseo remodelado con objeto de ganar más espacio para el peatón, las concejales de Infraestructuras y de Tráfico, Rebeca Pérez y Lola Sánchez, junto a los técnicos municipales de sus respectivos departamentos, se reunieron ayer con el director del colegio Cierva Peñafiel, Manuel Manzanares, y representantes de la asociación de padres (Ampa) de este centro escolar para tratar las posibilidades de tráfico y movilidad y, en concreto, algunas soluciones para que los progenitores puedan dejar y recoger a sus hijos. Una hora más tarde, el equipo municipal recibió en el edificio Moneo a la directora del colegio Jesús María, Carmen Martínez Guevara.

El Consistorio ha planteado la posibilidad de que la calle Maestro Alonso pase a ser íntegra de carga y descarga y las bancadas de bicicleta, plazas de movilidad reducida y aparcamiento de motocicletas pasen a la calle Santa Clara, de tal manera que los padres y madres del colegio Cierva Peñafiel puedan acceder a través de la calle José Antonio Ponzoa y lateral del Teatro Romea hasta la zona habilitada para carga y descarga en la calle Maestro Alonso, donde caben, aproximadamente, trece vehículos. Los padres de alumnos del colegio público Cierva Peñafiel también han propuesto acceder al colegio bordeando la plaza del Teatro Romea accediendo directamente a la puerta del centro escolar, algo que estudiarán los técnicos en los próximos días.

En la reunión se planteó la posibilidad de que los 'parkings' de la zona -el de Centrofama, en la avenida Gutiérrez Mellado, y Vibel, en la calle Acisclo Díaz, cerca de Cortefiel y del palacio de San Esteban-, ofrezcan un servicio de aparcamiento durante los horarios de entrada y recogida de alumnos de los colegios con un precio simbólico que será, incluso, más barato que la zona azul (actualmente se paga 15 céntimos por media hora de aparcamiento en zona de ORA).

Periodo de prueba

El Ayuntamiento ha transmitido a los padres la tranquilidad de que esta actuación se someterá a un periodo de prueba, en el que se podrán estudiar más soluciones.

«Las obras de Alfonso X el Sabio y el aumento de la zona peatonal del centro de la ciudad son medidas que favorecen al medio ambiente, a la salud y conciben la ciudad de una manera diferente», indican las concejales. Inciden en el reto del alcalde José Ballesta de que «Murcia sea una ciudad amable». Esta idea será inculcada por parte del Ayuntamiento y de los colegios de la zona, con material didáctico, a los escolares para que entiendan la ciudad como un espacio de convivencia. Se plantea la creación de un proyecto de itinerarios seguros para los padres y escolares monitorizado por el Consistorio. Las ediles se reunieron, posteriormente, con el administrador de la Cámara de la Propiedad, que gestiona varias comunidades de vecinos afectadas, y con el administrador del edificio Santa Ana, en la avenida Alfonso X el Sabio. A todos ellos, el Ayuntamiento les facilitará la instancia y documentación necesarias para solicitar el acceso a la zona de tráfico restringido.

El Consistorio establecerá un periodo de prueba con el fin de acostumbrar a los vecinos. No habrá pivote hidráulico porque si entra un vehículo por equivocación no tiene vía de escape. Habrá un lector de matrículas en la entrada a Alfonso X desde Jaime I y los vehículos no autorizados que entren por error no serán sancionados la primera vez, pero sí cuando sean reincidentes.