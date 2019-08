Los socialistas dicen que el PP quiere entrar en el 'Guinness' por la baja inversión El concejal de Gestión Económica responde que «el Presupuesto de 2018 fue ejecutivo en octubre, por lo que se están licitando ahora muchos proyectos» MARÍA JOSÉ MONTESINOS Viernes, 2 agosto 2019, 08:27

La concejal del Grupo Municipal Socialista Carmen Fructuoso acusa al gobierno de José Ballesta de querer entrar en el 'Guinness' de los récords por «ser el Ayuntamiento que más promete y menos invierte». La edil asistió ayer a la reunión de la comisión especial en la que se aprobaron las cuentas generales de 2018 «por unanimidad», como recordó el concejal de Gestión Económica, Eduardo Martínez-Oliva.

Jardines y plazas de abastos

El partido mayoritario de la oposición destaca que «el PP no puede alardear de superávit a costa de no invertir en los barrios y pedanías, arrastrando promesas incumplidas desde el año 2009». Fructuoso puso como ejemplo que «en 2018 se presupuestaron casi 3 millones de euros en nuevos jardines en pedanías o la reforma de plazas de abastos por 425.000 euros y los proyectos no se han ejecutado».

El responsable de Gestión Económica recuerda que «el Presupuesto de 2018 se aprobó en agosto y fue ejecutivo en octubre de ese año. Lo importante es que los proyectos cuentan con financiación y la mayoría están ahora en contratación o en fase de realización. Incluso algunos van a la Junta de Gobierno de este viernes».

«Lo importante -incidió Martínez-Oliva- no es cuándo se hacen sino si tienen consignación presupuestaria». El edil recordó que «realizamos una operación de tesorería por valor de 30 millones de euros para proyectos que están ahora en contratación porque en dos meses es imposible hacer proyectos ni contratarlos».