Los socialistas denuncian escombreras ilegales en pedanías y barrios de Murcia Pedirán en el Pleno la creación de un punto de recogida municipal, y el equipo de gobierno contesta que en dos años se han limpiado casi 900 solares privados

LA VERDAD Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:46 Comenta Compartir

Molestias vecinales, proliferación de plagas y deterioro medioambiental es lo que denunció ayer el Grupo Municipal Socialista en alusión a «más de una decena de 'puntos negros' de escombros» en Barriomar y en pedanías como Beniaján, Cabezo de Torres, El Puntal, Nonduermas y Cañadas de San Pedro.

Los socialistas –que han denunciado situaciones similares tanto en el casco urbano como en las pedanías del municipio– anunciaron ayer que el edil Andrés Guerrero llevará al próximo Pleno una iniciativa por la que pedirá que el Ayuntamiento impulse la creación de un punto público de recogida de escombros, y solicite para ello ayudas autonómicas y europeas, «especialmente las previstas en el Plan Recircula 2024-2035». «Las alternativas actuales son insuficientes», insistieron. Según los socialistas, «los ecoparques y miniecoparques solo permiten depositar hasta 30 kilos de escombros», lo que «obliga a vecinos y transportistas a desplazarse a plantas privadas en otras localidades». Y eso, de depositar los residuos dentro de la legalidad.

La réplica del equipo de gobierno que preside el popular José Ballesta se centró en la actuación del Consistorio en los últimos dos año. Fuentes municipales, preguntadas por este periódico, aseguraron que en dicho periodo «se han limpiado casi 900 solares privados en el municipio, 723 a cargo de los propios propietarios, de forma voluntaria, tras recibir el requerimiento» para ello, «y 159 de forma subsidiaria, por parte del Consistorio». Además, matizaron desde la Glorieta que en la actualidad el Ayuntamiento «se encuentra a la espera de más de 60 autorizaciones judiciales para proceder a la limpieza de otros tantos solares».

El intercambio en redes se dirimió entre los propios grupos municipales. El popular, además de detallar los solares «limpiados», contestaba al socialista en X: «Cuando habléis de abandono y dejadez, acordaros que (sic) todo esto es lo que dejasteis sin hacer».