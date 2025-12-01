La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cabalgata de Reyes de 2024 en Murcia. Javier Carrión / AGM

Las sillas para la Cabalgata de Reyes en Murcia salen a la venta esta semana

Estarán disponibles a través de la plataforma web Compralaentrada.com

LA VERDAD

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:27

Comenta

Aún queda poco más de un mes, pero ya comienzan los preparativos para una de las citas más esperadas y multitudinarias de la Navidad: la Cabalgata de Reyes. Así, este próximo miércoles 3 de diciembre está previsto que se pongan a la venta las sillas para seguir el recorrido de la gran parada que traerá a Melchor, Gaspar y Baltasar a la ciudad de Murcia, según publicó este lunes el portal web Compralaentrada.com, a través del cual se podrán adquirir los asientos.

«Las localidades vuelan rápido», advirtió esta plataforma a través un mensaje en redes sociales, en el que también apunta que estarán disponibles desde las 11 de la mañana.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece José Martínez, librero de los soportales de la Catedral de Murcia y figura histórica del comercio local
  2. 2

    Once empresas de la Región de Murcia se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  3. 3 Arrestado por asestar varias puñaladas a un hombre para robarle la pensión en Cartagena
  4. 4 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  5. 5 Los autónomos salen a la calle en Murcia contra «la asfixia fiscal» y la falta de cobertura: «No queremos vivir bien, solo vivir»
  6. 6 Así fue la operación para detener a uno de los cabecillas del tráfico de droga en Lorca
  7. 7

    El Real Murcia, al derbi con la flecha para arriba
  8. 8 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 30 de noviembre de 2025
  9. 9 El doctor Felices responde: cuando la cisterna se convierte en agujero negro
  10. 10 Estas son las plazas por especialidades en las próximas oposiciones de maestro en la Región de Murcia: Infantil roza las 400

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las sillas para la Cabalgata de Reyes en Murcia salen a la venta esta semana

Las sillas para la Cabalgata de Reyes en Murcia salen a la venta esta semana