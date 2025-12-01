Las sillas para la Cabalgata de Reyes en Murcia salen a la venta esta semana Estarán disponibles a través de la plataforma web Compralaentrada.com

Aún queda poco más de un mes, pero ya comienzan los preparativos para una de las citas más esperadas y multitudinarias de la Navidad: la Cabalgata de Reyes. Así, este próximo miércoles 3 de diciembre está previsto que se pongan a la venta las sillas para seguir el recorrido de la gran parada que traerá a Melchor, Gaspar y Baltasar a la ciudad de Murcia, según publicó este lunes el portal web Compralaentrada.com, a través del cual se podrán adquirir los asientos.

«Las localidades vuelan rápido», advirtió esta plataforma a través un mensaje en redes sociales, en el que también apunta que estarán disponibles desde las 11 de la mañana.

