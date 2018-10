Advierten de cinco viviendas afectadas por las expropiaciones de Monteagudo Pleno del Ayuntamiento. / J. Carrión / AGM El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha presidido este jueves la sesión ordinaria en el Salón de Plenos del Ayuntamiento DAVID GÓMEZ Jueves, 25 octubre 2018, 10:32

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado iniciar el expediente para la expropiación de 58 parcelas en la ladera del Castillo de Monteagudo, pese a que en las últimas horas ha surgido una alegación por parte de la asociación de propietarios de la esta zona que señalan que hay cinco viviendas habitadas en el entorno que se ven afectadas, para las que reclaman seguridad. Los técnicos de Urbanismo no informaron de estas casas cuando el asunto se llevó a la Comisión de Pleno. Vecinos de la pedanía asisten al Pleno desde las pajareras. Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia se han abstenido y el punto salió adelante con los votos de PP y PSOE. El edil de Urbanismo, Antonio Navarro, asegura que se subsanarán los posibles errores del expediente en relación a las viviendas. Defendió la urgencia en iniciar el proceso de expropiación ante la necesidad de acometer obras de consolidación en la fortaleza del Rey Lobo.

Además, el PP ha sufrido una derrota en el Pleno, al que no ha asistido el concejal Pepe Guillén, por lo que su grupo solo tiene once concejales. Los votos de la izquierda han rechazado validar el expediente para la declaración de interés especial o utilidad municipal para las obras de reforma de instalaciones del centro de acogida para mujeres en situación de riesgo social y punto de apoyo a la infancia en la avenida del Barranco de Sucina. La edil Moreno Micol advirtió de que no existe estudio de impacto ambiental para estos trabajos que están en una zona incluida en la Red Natura 2000.

El alcalde, José Ballesta, expresó el sentir de la Corporación por el fallecimiento de la exministra Carmen Alboch. También se ha aprobado una declaración institucional de todos los grupos para la protección de los palmerales Chico y Grande de Santiago y Zaraíche y la recuperación de la Casa del Palmeral.

El Pleno de octubre consta de 19 mociones: cinco del PSOE, otras cinco de Ciudadanos, cuatro de Ahora Murcia, cuatro de Cambiemos y una del concejal no adscrito Trigueros.