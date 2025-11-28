Siete detenidos por cultivar 1.250 plantas de marihuana en dos viviendas de Murcia A los arrestados se les imputan un delito de defraudación de fluido eléctrico y otro contra la salud pública

LA VERDAD Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:21 | Actualizado 11:35h. Comenta Compartir

Agentes especializados de la Jefatura Superior de Policía Nacional de la Región de Murcia han culminado dos investigaciones durante el pasado mes de octubre que han permitido incautar 1.250 plantas de marihuana y la detención de siete personas como presuntos autores de los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, al ser considerados los responsables del cultivo y desarrollo de amplias plantaciones de marihuana situadas en dos viviendas del municipio de Murcia.

Las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de sustancias estupefacientes a nivel nacional e internacional, establecen relaciones con personas dispuestas a ofrecer lugares donde desarrollar el cultivo de plantaciones de marihuana tipo indoor a gran escala y que permiten el cultivo de varias plantaciones simultáneas en diferentes fases de crecimiento, que ofrezcan un flujo constante de esta sustancia estupefaciente al mercado final.

Las viviendas que han sido objeto de entrada y registro por parte de los agentes estaban situadas en la Avda. Juan Carlos I de la ciudad de Murcia y en la pedanía de Torreaguera, y han permitido intervenir plantaciones compuestas respectivamente por 800 y 450 plantas en diferentes fases de crecimiento, con una cantidad total de plantas de marihuana intervenidas de 1.250 plantas.

Se da la circunstancia que la vivienda situada en la Avda. Juan Carlos I de Murcia, formaría parte de un edificio de reciente construcción en una zona residencial donde no es habitual encontrar este tipo de plantaciones, y que además estaría generando importantes problemas de humedades e insalubridad en el mismo edificio y en las viviendas anexas.

También se ha intervenido todo el aparataje utilizado para el cultivo y desarrollo de este tipo de plantaciones, cada vez más sofisticado, con el objetivo de camuflar los fuertes olores característicos de estas plantas: máquinas de aire acondicionado, filtros, extractores, pantallas led, e incluso una envasadora al vacío para el posterior transporte y distribución de los cogollos de marihuana una vez realizado el proceso de secado.

Los agentes de la Policía Nacional han detenido como responsables de estas plantaciones a siete personas a las que se les imputa la presunta comisión de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.