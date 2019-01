Vecinos de Los Dolores protestan contra la construcción de una mezquita Un grupo de vecinos se manifiesta en la calle Mayor de Los Dolores contra la construcción de la mezquita. / S. NAVARRO Los manifestantes aseguran que «la obra no tiene licencia y que el templo va a ser un reclamo para musulmanes de fuera, lo que va a generar inseguridad». El colectivo musulmán indica que «tienen todos lo papeles en regla y que al templo no acude gente violenta» SERGIO NAVARRO Miércoles, 30 enero 2019, 18:07

Unos setenta vecinos de la pedanía murciana de Los Dolores se manifestaron este miércoles en la calle Mayor de la localidad para protestar contra la construcción de una mezquita situada al principio de la misma vía.

'No a la mezquita en Los Dolores' e 'Integración sí, mezquita no' son algunos de los lemas que utilizaron en la movilización, en la que recorrieron la calle principal varias veces parándose en el punto donde se está realizando la obra. En esa localización, los vecinos hicieron sonar silbatos a modo de protesta.

Algunos manifestantes afirmaron que salen a la calle porque «la mezquita no tiene las licencias en regla», al tiempo que aseguraron que en la pedanía «no hay población musulmana suficiente que demande ese templo de culto. Esto va generar que vengan musulmanes de fuera y genere inseguridad en la localidad», recalcó un manifestante. Otra vecina señaló que no le importa que pongan una mezquita, «pero no que la coloquen al inicio del pueblo, que se la lleven al extrarradio».

Por su parte, un portavoz del colectivo musulmán indicó a 'La Verdad' que la obra tiene todos los permisos en regla: «Contamos con todas las licencias y por eso vamos a seguir construyendo la mezquita. Además, el templo no puede generar inseguridad, ya que quienes asisten aquí están en contra de la violencia, del alcohol y cualquier vicio».