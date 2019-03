Serrano rompe el molde en el PSOE José Antonio Serrano. El candidato consigue meter a su gente en la renovada lista, aunque a costa de dejar heridas en varias agrupaciones DAVID GÓMEZ Murcia. Sábado, 9 marzo 2019, 12:03

La concentración feminista celebrada este viernes en la plaza Belluga reunió a los principales dirigentes del PSOE en el municipio un día después de conocerse la candidatura al Ayuntamiento en las elecciones del 26-M. Solo con ver las caras de algunos de estos se podía adivinar si estaban o no satisfechos con la renovada lista de José Antonio Serrano, que deja vencedores y vencidos. El senador Francisco Oñate, que conoce muy bien las tensiones internas que generan estos juegos políticos, citaba a Jesucristo para resumir lo que sucede en estos casos: «Muchos son los llamados y pocos los elegidos».

El candidato ha logrado contar con un equipo de su confianza tras cambiar el método tradicional que imperaba en el PSOE para configurar la lista municipal, en la que era necesario hilar muy fino para que las trece agrupaciones, sobre todo las de más solera, quedaran conformes con el equilibrio de fuerzas. Serrano ha roto el molde y ha colocado a quienes él considera los mejores en los puestos de salida, copados por gente poco conocida en la organización como la militar Teresa Franco (número dos), Enrique Lorca y Antonio Benito. Eso le ha costado heridas con dos de los principales 'reinos de taifas', que son Murcia-Este, en Vistalegre, y Murcia-Norte, con sede en Espinardo.

Murcia-Este, la primera agrupación en afiliación (209), cuenta entre sus militantes con María González Veracruz. La asamblea eligió a Sony Herrera para que fuera en la candidatura en sustitución de Enrique Ayuso. Serrano le ofreció el número nueve y los de Vistalegre no aceptaron «por dignidad», ya que entienden que este puesto (el PSOE ahora mismo tiene seis ediles) no se corresponde con el peso de la agrupación. Algunos leen la situación en clave regional e interpretan que el trato dispensado esconde el propósito de humillar a González Veracruz y a sus principales partidarios. Serrano, por su parte, ve una falta de respeto que alguien rechace estar en una candidatura porque no le gusta el lugar en el que irá.

En Espinardo, el enfado viene por la salida de su líder, Susana Hernández. La todavía portavoz, que aspirará al Senado, está más decepcionada por las formas que por el fondo. El martes estuvo varias horas en Cabezo de Torres junto al candidato y este, según lamenta Hernández, no tuvo la deferencia de comunicarle en persona su exclusión.

La espina del aspirante

Precisamente una de las espinas que se le quedan a Serrano es no tener a su lado al pedáneo de Cabezo de Torres, Francisco Viudes. Si este no figura en las primeras posiciones es porque prefiere continuar con su trabajo en la junta municipal.