La segunda fase de la Cárcel Vieja de Murcia se estrenará antes de la primavera

«A lo largo del primer trimestre del año próximo». Esa es la fecha fijada para la puesta en funcionamiento de las instalaciones incluidas en la fase 2.1 de las obras de recuperación de la Cárcel Vieja de Murcia. Si bien la fecha de finalización de los trabajos está prevista para febrero de 2026, el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, confirmó que se han presupuestado 150.000 euros en las cuentas municipales del año que viene para dotar de programación y exposiciones a este nuevo espacio cultural de 1.500 m2.

«Será este el motor y epicentro de la cultura en nuestro municipio, un lugar de referencia, no solamente para la Región, sino para todo el sureste español, ya que queremos acoger exposiciones históricas de gran valor y contenido y con la presencia de artistas internacionales», apostilló ayer el edil, destacando que las dependencias recuperadas en la fase 1 del proyecto –las del edificio administrativo– han venido contando con una «programación viva y dinámica en la que prácticamente todos los días sucede algo entre 'performances', actividades, instalaciones, presentaciones y mesas redondas en torno al arte contemporáneo».

En total, las cuentas de esta Concejalía recogen casi 17 millones de euros, lo que supone un aumento del 6,5 % en materia de gasto corriente, ya que este departamento apenas suele presupuestar partidas para inversiones. Destacó Avilés que estos presupuestos «permitirán también una inyección directa y adicional de 70.000 euros para potenciar la programación de los 47 centros culturales de las pedanías».Asimismo, se incrementarán en 150.000 euros las partidas destinadas a festejos, es decir al apoyo de celebraciones como la Navidad, las Fiestas de Primavera, la Feria de septiembre o nuestra Semana Santa, que constituyen «una oportunidad no solo de convivencia y de fomento de la identidad murciana, sino también un motor importantísimo en cuanto a la economía local, al comercio, a la actividad social, al ocio e incluso a la marca de ciudad», apostilló el edil.

Los patrocinios se duplican

En relación a esta cuestión, destacó Avilés el papel del sector privado a la hora de «seguir enriqueciendo y mejorando nuestras fiestas populares», a la vez que se alivian las arcas municipales. En ese sentido destacó que en los últimos dos años «se ha doblado el dinero aportado por patrocinios a estos festejos», gracias a la captación de nuevos patrocinadores –«cuando llegamos eran escasos»– y a la fórmula de los convenios anuales, los cuales se han firmado, por ejemplo, con empresas como Universae –por 40.000 euros–, Júver –30.000 euros–, o Estrella de Levante y Kia, que ya participaban y que han aumentado su contribución hasta los 75.000 y 20.000 euros, respectivamente. «No obstante, seguimos cerrando acuerdos con otras empresas», apostilló.

Avilés subrayó también la importancia de apuestas «de renombre» como el Festival Tres Culturas o el de Folclore del Mediterráneo y la consolidación de apuestas como Murcia Sacra. Finalmente, destacó la recuperación de espacios como la fábrica de harinas La Constancia, el Casino de Espinardo –que recibirá 50.000 euros en una primera fase– o el Palacio Almudí, al que se destinan 135.000 euros para convertir su salón de actos en un espacio polivalente que funcionará como sala expositiva del Archivo Municipal.