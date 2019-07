La salud de los árboles monumentales de Murcia se controlará con ayuda de ultrasonidos y láseres

Planificación para sustituir a los 'gigantes' que van muriendo

«El arbolado tiene que ser funcional. Le dedicamos una serie de cuidados y, por lo tanto, dependiendo de cada espacio arbolado, predominarán unas especies u otras. La edad será un factor importante, ya que árboles viejos tendremos pocos, y se hará especial hincapié en los monumentales. Incluso habrá que planificar los sustitutos de estos, ya que son seres vivos y no van a ser eternos. También habrá que definir la cantidad deseable de arbolado en cada espacio, de forma que existirán espacios que serán 'arbolables' y otros que no. Algunos puntos de la ciudad, por sus características, no deberían acoger árboles, aunque fuesen muy pequeños», destacó Enrique Ariza, director técnico de Tecnigral y encargado de la presentación del Plan Director de Arbolado de Murcia. «En cuanto a la selección de futuros ejemplares singulares, habrá que tener en cuenta que posean interés botánico, interés cultural e interés paisajístico», añadió Ariza.