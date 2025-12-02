Salen a la venta este miércoles desde 7 euros las 20.000 localidades para la Cabalgata de Reyes de Murcia

Este miércoles se abre la venta de las localidades para la Cabalgata de Reyes a través de internet, con precios desde 7 euros más gastos de gestión. Podrán adquirirse a través de la web cabalgatadereyes.compralaentrada.com a partir de las 11 de la mañana. Se alcanzarán los 20.000 asientos y habrá 100 acomodadores.

Según el Ayuntamiento, la Cabalgata de Reyes Magos 2026 contará además con 2.000 plazas adicionales y nuevas zonas inclusivas gracias a la colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ya que la recaudación íntegra del evento estará destinada «a proyectos y actividades que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad».

Además, el Cermi habilitará también la venta 'in situ' el mismo día de la cabalgata, en la zona del Infante Don Juan Manuel, en la Avenida San Juan de la Cruz, sin necesidad de hacerlo por la página web, permitiendo a los asistentes adquirir su asiento directamente.

El recorrido contará de nuevo con espacios especialmente diseñados «para fomentar la accesibilidad y la inclusión», explicó el consistorio. Así, por un lado, tendrá una zona reservada a personas con Trastorno del Espectro Autista al principio del desfile, donde se atenuarán la iluminación y el sonido. Por otro, en la Plaza Camachos, habrá una zona reservada para personas con movilidad reducida.

La Cabalgata, que se desarrollará entre las 18:00 y 21:00 horas, partirá de la Avenida San Juan de la Cruz y continuará por su recorrido habitual hasta finalizar en la Plaza Circular. Una vez concluya, Sus Majestades se dirigirán al belén municipal para realizar una ofrenda simbólica.