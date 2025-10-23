La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

María Dolores Ramírez en su puesto de productos tradicionales en la plaza de San Pedro, este jueves.

María Dolores Ramírez en su puesto de productos tradicionales en la plaza de San Pedro, este jueves. Kiko Asunción / AGM

Sabores de toda la vida también para el público más joven en el Mercado de Todos los Santos de Murcia

Pan de higo, arrope y calabazate, mieles y otros dulces vuelven a la plaza de San Pedro hasta el 2 de noviembre

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:12

Michelle es de Suiza y está pasando unos días en Murcia: «It's something new, very nice» (es algo nuevo, muy bonito), dice sobre el ... muestrario de productos en el Mercado de Todos los Santos de la Plaza de San Pedro, que este jueves levantó la persiana. «Pumpkin» (calabaza), le dice Anabel, su amiga, que le explica los ingredientes de algunos de los productos expuestos: arrope y calabazate, pan de higo, pan de dátiles, huesos de santo, dulces de membrillo o rellenos de boniato, almendras y pipas garrapiñadas, mermeladas, mieles y jaleas de diferentes procedencias... Es el sabor de toda la vida en un mercadillo tradicional.

