No Más Ruido aplaude la campaña de limpieza viaria sin máquinas

murcia. La Asociación No Más Ruido, que preside Pedro Pérez Piernas, se congratula del dispositivo montado por la Concejalía de Infraestructuras para que la limpieza nocturna se realice sin máquinas para evitar molestias a los vecinos. Recuerda que «nuestra asociación comenzó en 2013 a reclamar cambios en el servicio de limpieza viaria, para que no se realizara en horario nocturno y, en caso de que no fuera posible otro horario para algunas de esas actividades, que se desarrollaran con medios manuales o con vehículos eléctricos. Desde el Ayuntamiento no se nos hizo caso, y tuvimos que interponer una queja ante el Defensor del Pueblo, que mediante resolución dictada en noviembre del año pasado nos dio la razón e instó al Ayuntamiento a adoptar esas medidas».

Pérez Piernas añadió que «han tenido que transcurrir otros nueve meses, y un recordatorio por parte del Defensor, para que la concejal anuncie la adopción de las medidas. Eso sí, en principio son por dos meses, hasta septiembre, y luego ya se verá. Esperemos que sean definitivas y que se mejoren; aunque no desaparecen del todo las máquinas ruidosas, sino que se reduce su número y se incorporan medios manuales y vehículos eléctricos».