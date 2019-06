Rocío: «Me presento con el fin de coger experiencia»

Rocío, 21 años, de Jumilla, ya adelanta que «me presento solo para coger experiencia, ya que aunque aprobara no reúno uno de los requisitos exigidos en las bases, ya que no tengo el carné tipo A». Esta es otra de las modificaciones introducidas en las bases de la próxima convocatoria, que no requerirá a los candidatos, como en ésta, estar en posesión de todos los permisos de conducción, sino solo el B y el A2.

El Ayuntamiento aprobó en abril dicha modificación, que solo se exigía en la Comunidad de Murcia y que obligaba a tener 20 años cumplidos para obtener el permiso clase A.

Por eso, a Rocío le viene «como agua de mayo» que el Ayuntamiento haya convocado otras 64 plazas libres, por lo que echará la instancia para presentarse después del verano. Afirma que «de pequeña no pensaba en ser policía local, aunque lo era un hermano de mi abuelo. La vocación me vino después. Llevo tres años preparándome en una academia de Cieza. En el futuro, desearía entrar en la patrulla de seguridad ciudadana o con la unidad canina. Me gusta mucho este trabajo», remarca.