Richard Gere participará en el encendido del Gran Árbol de Navidad de Murcia
La estrella 'hollywoodiense' estará presente en el acto aprovechando una visita a la capital murciana por motivos benéficos
LA VERDAD
Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:26
Sorpresa mayúscula. La estrella de Hollywood Richard Gere será, en principio, el encargado de encender el gran árbol de Navidad de la plaza Circular de Murcia. Según ha podido saber LA VERDAD, está previsto que actor norteamericano estará así presente en el acto previsto para el próximo viernes 28 de noviembre, aprovechando una visita a la capital murciana para un acto relacionado con una asociación del tercer sector.
En actualización
La redacción de LA VERDAD trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
