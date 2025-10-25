Ribera Park, una urbanización llamada a transformar el entorno de Murcia Río El residencial, comercializado por Rosso Inmobiliaria, está en proceso de construcción de su primera fase

La transformación de la capital de la Región ha dado un nuevo paso al frente gracias a la colocación de la primera piedra de Ribera Park. Este residencial, comercializado por Rosso Inmobiliaria, está ya en proceso de construcción de la primera de sus tres fases, que se espera que finalice para septiembre de 2027.

Los compradores de este edificio vivieron esta semana un momento muy especial cuando el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro, junto al director de Rosso Inmobiliaria, Javier Alonso, participaron en un acto en el que se destacó la relevancia de un proyecto que es diferencial en la ciudad y que está llamado a ser un referente en términos de equipamiento y eficiencia.

Estará al lado del futuro Parque Metropolitano Oeste, que aunará naturaleza, patrimonio y tecnología

En total, una vez que se completen sus tres fases, Ribera Park constará de 230 viviendas y áticos que destacan por su diseño innovador y sostenible bajo una premisa: primar la calidad de vida. En concreto, dispondrán de prestaciones de primer nivel que abogan por la sostenibilidad y la eficiencia hídrica y energética, como aislamiento térmico de la fachada, doble acristalamiento tipo climalit, aerotermia, suelo de gres porcelánico y baños con un diseño moderno y atemporal, entre otros aspectos.

A todo esto se une, además, 3.500 m2 de zonas comunes exteriores, con entrada única controlada por videocámaras, cuarto de conserje y cámaras de seguridad en todo el perímetro. En este espacio compartido se puede encontrar una piscina de adultos y otra infantil y un extenso jardín, ideal para disfrutar del buen tiempo. La construcción también incluye gimnasio comunitario, un espacio gastronómico y otro de 'coworking' totalmente equipados y una zona de juegos infantil.

Nuevas zonas verdes

La transformación del entorno de Murcia Río tendrá, además, otro gran atractivo. Ribera Park estará justo al lado del futuro Parque Metropolitano Oeste, que combinará naturaleza, patrimonio y tecnología y en el que se crearán nuevas infraestructuras verdes que tendrán como protagonistas las acequias, la huerta y el agua, tres elementos naturales clásicos de Murcia.

Estas dos nuevas infraestructuras estarán, además, al lado de todo tipo de servicios básicos y a apenas diez minutos de enclaves tan reconocidos de la ciudad como la Catedral, el mercado de Verónicas o la plaza de Santo Domingo, y tienen acceso directo a la autovía A-30, que conecta con cualquier punto de la Región de norte a sur y permite llegar a Cartagena o a la playa en apenas 30 minutos.