Aznar: «Creo en un agua española que se reparte y se comparte» Teodoro García, José María Aznar, Fernando López Miras y José Ballesta, este sábado. / Nacho García / AGM El PP reunió a 2.000 personas en un mitin en Murcia donde el expresidente animó a los militantes a ganar las elecciones «en serio, como se hacía antes» DAVID GÓMEZ Sábado, 6 abril 2019, 19:38

Más de 2.000 personas, según la organización, asistieron al acto que el Partido Popular de la Región celebró este sábado en el pabellón Cagigal, con presencia del expresidente José María Aznar, que llegó arropado por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el alcalde de Murcia, José Ballesta.

El primero en intervenir fue Ballesta, candidato a la reelección en el Ayuntamiento de la capital, quien tuvo un recuerdo para Ramón Luis Valcárcel (presente en el mitin, pese a ser excluido de la candidatura al Parlamento Europeo), elogió a Teodoro García por elegir presentarse por Murcia al Congreso «en lugar de por otro lugar con más relevancia mediática» y definió a Aznar como «el hombre del milagro económico» . Ballesta convocó a los populares a «trabajar con pasión», como él considera que ha hecho en Murcia en estos últimos cuatro años, «en los que hemos conseguido una transformación radical». Llamó a actuar sin complejos «porque vamos a salir adelante, cueste lo que cueste y pese a quien le pese».

«Decir Aznar en Murcia es decir agua», dijo el presidente regional, Fernando López Miras, recordando el Trasvase del Ebro que aprobaron los gobiernos del expresidente. «Y hoy no podía ser menos», añadió el jefe del Ejecutivo, en referencia a la lluvia caída esta tarde en la Región.

Miras, que tuvo problemas con la voz a lo largo de su intervención «porque me la dejé en el pregón de la Semana Santa de Lorca», reivindicó la importancia de las elecciones del 28-A, «donde solo hay dos opciones: o es presidente del Gobierno Pablo Casado o lo será Pedro Sánchez con Puigdemont y los proetarras de Bildu». Por eso, reclamó el voto útil para el PP frente a otras opciones de derechas «porque si no la noche del 28 de abril será presidente Pedro Sánchez y estarán en riesgo el empleo, la unidad nacional, la familia, la bajada de impuestos y el agua».

También presumió el presidente de la presencia de Teodoro García, número dos de Casado en Madrid . «Jamás un murciano ha tenido tanta influencia en la política nacional. Por eso estamos ante un tren que no podemos desaprovechar. El valor seguro de Teodoro García, para no tener que explicar en Madrid que la Región necesita el agua que es de todos los españoles, para no tener que explicar en Madrid que es necesario el soterramiento, que licitó y ejecutó el PP».

Insistió López Miras en que PSOE y Ciudadanos tienen un pacto cerrado en la Región, por lo que reiteró que «la única garantía de que gobierne el PP es votando al PP».

El tercero en subir al escenario fue Teodoro García, quien se encargó de calentar el ambiente. Atacó duramente a Podemos: «Sus candidatos son conocidos por las fuerzas de seguridad», en referencia a Pilar Baeza, aspirante de la formación morada a la alcaldía de Ávila, que cumplió condena por estar involucrada en un asesinato. También criticó al cabeza de lista al Congreso de Podemos por Murcia, Javier Sánchez Serna, «al que llevo cuatro años sin ver». Sobre las palabras de Ione Belarra sobre que los productos de la huerta murciana tenían metales pesados cargó afirmando que «los metales pesados están en su cerebro».

García insistió en que el voto útil para el PP es Pablo Casado. «¿Queréis que la Región tenga peso en Madrid? Votad al PP o nuestro futuro estará en manos de Torra, Puigdemont y Otegui. Porque para el PSOE será más importante ceder competencias al País Vasco que acabar la 'autovía del bancal'».

Aznar, que venía de un acto en Elche, mostró su sintonía con la actual dirección del PP de Casado, tras un tiempo distanciado del partido con Mariano Rajoy. Indicó que suscribe «de la A a la Z» el programa electoral de los populares.

«Creo en un agua española que se reparte y se comparte», dijo el expresidente, quien considera que las elecciones del 28-A son «cruciales» y que en Murcia hay que ganar las elecciones «en serio, como se hacía antes». También recordó la derogación del trasvase del Ebro, «que no fue un error, sino una traición», lo que levantó los aplausos del público.

Estuvo muy duro Aznar con Pedro Sánchez, al que denominó «el candidato de la secesión y plagiador de tesis doctorales». Negó al PSOE actual la condición de partido constitucionalista «porque pacta con el partido de la ETA», pues en todo momento se refirió a Bildu como «los batasunos». «Nos jugamos el orden constitucional de España», añadió.

Ante la fragmentación del centro derecha, Aznar apeló a la responsabilidad de los votantes «ante la izquierda más irresponsable e incompetente que hemos tenido». Y esa responsabilidad pasa por apoyar en las urnas al PP. «Todo lo que suma al PSOE, resta a España. Y todo lo que suma al PP, engrandece a España», concluyó.