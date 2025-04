Retiran una de las barras previstas en la calle Pérez Casas de Murcia ante los daños en el forjado de un aparcamiento subterráneo

Pedro Navarro Lunes, 21 de abril 2025, 14:41 Comenta Compartir

Los desperfectos en un parking privado ubicado bajo la calle Pérez Casas ha obligado a balizar parte de la vía, con el fin de evitar posibles incidentes. El Ayuntamiento de Murcia ha tomado esta decisión tras ser alertado por los vecinos de la aparición de grietas y abombamientos en el pavimento y proceder a la realización de una inspección urbanística. El informe constata la existencia de daños en el forjado -el cual se encuentra deformado- que deben ser reparados por parte de la comunidad de vecinos del edificio al que pertenece el citado aparcamiento.

Dichas reparaciones han sido exigidas mediante un decreto de la Concejalía de Planificación Urbanística, en el que también se apunta la necesidad de apuntalar provisionalmente la cubierta del parking, así como la necesidad de proteger el frente de la fachada afectado. Por otra parte, el Consistorio ha vallado un tramo de calle que se corresponde con la margen ubicada frente al local de hostelería La Federal.

El objetivo es evitar que se produzcan aglomeraciones en esta zona de la vía durante las fiestas de personas, ya que, aunque no se estima que el tránsito habitual de viandantes entrañe riesgo alguno, se considera que, dada la situación no sería adecuada la acumulación de centenares de personas sobre el área dañada. Por ello, se ha denegado la colocación de la barra prevista en este punto para estas fiestas, incluyendo el día del Bando de la Huerta y el del Entierro de la Sardina. No obstante, el local afectado podrá mantener la zona de barra ubicada en el paseo Alfonso X.