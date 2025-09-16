Retiran 237 toneladas de toallitas higiénicas de la red de alcantarillado de Murcia
El Consistorio somete a constantes actuaciones de limpieza los más de 424 kilómetros de tuberías de saneamiento
LA VERDAD
Martes, 16 de septiembre 2025, 18:26
Hasta 237 toneladas de toallitas higiénicas ha retirado el Ayuntamiento de Murcia de la red de alcantarillado municipal a lo largo de este año. El Consistorio, a través de la empresa municipal Aguas de Murcia, somete a constantes actuaciones de limpieza los más de 424 kilómetros de tuberías de saneamiento de sus más de 1.600 kilómetros de tuberías y colectores existentes. El objetivo, explicaron fuentes municipales, es asegurar su buen estado y la correcta evacuación de agua en días de lluvia.
La previsión, según este plan de actuación preventiva, es finalizar este año abarcando más de 700 kilómetros de la red de saneamiento y con una recogida estimada de unas 361 toneladas de toallitas, además de otros residuos. La cifra sería superior en un 30% a las cerca de 311 toneladas de toallitas de higiene personal retiradas el pasado año.
