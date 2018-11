Los restos de 40 personas irán al Osario General si nadie paga por renovar sus nichos Dos personas llevan flores al Osario General en una imagen de archivo. / Vicente Vicéns/ AGM Los familiares tienen un mes para evitar el desalojo si abonan los 53 euros que cuesta la tasa en el cementerio de Nuestro Padre Jesús DAVID GÓMEZ Martes, 13 noviembre 2018, 01:44

Ni siquiera en el cementerio de Nuestro Padre Jesús, el único de Murcia que es de propiedad municipal, está uno libre de ser desahuciado. El Ayuntamiento publicó ayer en el Boletín Oficial de la Región (BORM) un edicto para el desalojo de cuarenta nichos del camposanto municipal, en los que reposan los restos de otras tantas personas (entre ellos, dos fetos) cuyos familiares no han renovado la autorización para la ocupación de estos espacios fúnebres durante cinco años más, una tasa que tiene un coste económico de 53 euros.

Según la nota del BORM, los allegados de estos fallecidos disponen aún de un mes, a contar desde ayer, para presentarse en la Unidad de Administración de Cementerios de la Concejalía de Deportes y Salud, situada en el edificio municipal del jardín del Salitre, y proceder a la prórroga del permiso, con lo que conseguirían evitar que lo que quede de sus personas queridas acabe depositado en el Osario General.

«Es una situación muy triste»

El jefe de Administración del cementerio de Nuestro Padre Jesús, Juan Antonio Ruipérez, reconoce que esta es una situación «muy triste» a la que se tienen que enfrentar cada año. Aclaró que el aviso de desalojo «es el último paso» de un largo procedimiento administrativo, en el que previamente se envía a los familiares cartas para avisarles de que deben renovar la concesión, e incluso se dejan notas en los nichos señalados alertando de lo que ocurre cuando se acerca la fiesta de Todos los Santos, con el fin de que las puedan ver los familiares si acuden a llevar flores a sus difuntos, como es tradición cada 1 de noviembre.

Explica este funcionario que los desalojos que se llevarán a cabo próximamente coinciden con autorizaciones que llevan caducadas desde 2017 sin que hasta el momento haya aparecido algún allegado para solventar la situación. Asegura Ruipérez que, si finalmente tienen que trasladar los restos de estas cuarenta personas al Osario General, la exhumación se ejecutará «después de Reyes», es decir, a principios de 2019. «Llevo 35 años dedicándome a esto y pocas veces lo paso peor que con este acto», confiesa.

Ruipérez precisa que la mayoría de estos cadáveres corresponden a personas sin familia atendidas por los servicios sociales que ocuparon tras fallecer un nicho municipal por no tener, literalmente, donde caerse muertos. En la lista publicada ayer en el Boletín Oficial había ciudadanos extranjeros, como Ivan O. y Dimitru I., que quizás no tengan a nadie en España, mientras que en otros casos como el de Dolores F. de R., que lleva enterrada desde el 29 de enero de 1977, lo más probable es que ya no le queden familiares vivos.