Las reparaciones urgentes en los colegios de las pedanías de Murcia, en menos de 24 horas a partir del próximo año

Se está abonando el Ayuntamiento de Murcia a la fórmula de los contratos de mantenimiento con luces largas. Si bien estos son una herramienta habitual ... en el funcionamiento de las administraciones públicas, el Consistorio murciano tenía varios flancos descubiertos en este sentido, producto, en algunos casos, de la compleja estructura territorial del municipio.

Así, tras anunciar la puesta en marcha de un contrato de mantenimiento de la vía pública en las 55 pedanías y otro de conservación de los elementos patrimoniales catalogados del Consistorio, La Glorieta lanzará un pliego de condiciones destinado a la reparación, incluso de manera inmediata, de todas las incidencias en los 90 colegios públicos que dependen de las juntas municipales, según indicó este martes el concejal de Pedanías y Vertebración Municipal, Marco Antonio Fernández.

Sí contaban ya los centros de la ciudad con un contrato similar, por lo que se procederá a extender la fórmula a las infraestructuras educativas de pedanías. Este encargo, que contará con un presupuesto anual de 654.000 euros, sale a licitación por un periodo de dos años, ampliable tres más, es decir, hasta cinco, lo que dejaría la cifra de inversión en el lustro por este concepto en más de 3,2 millones de euros.

Estos 654.000 euros anuales suponen más de un 50% de incremento respecto a lo invertido el año pasado -más de 437.000 euros- y, además, como en el caso del contrato de vía pública, esta inversión no supondrá una merma de los recursos de las Juntas Municipales, que eran las que sufragaban las reparaciones en los centros a través de contratos menores. En principio, los pliegos deben estar subido en las próximas horas en la Plataforma de Contratación del Sector Público y la intención es que cuenten con adjudicatarios a finales de enero.

Se distribuye el encargo en tres lotes, empezando por uno primero de 230.000 euros pensado para la reparación de persianas y cristalería en todo el municipio. Los otros dos lotes, referidos a arreglos de fontanería, grifería, cerrajería y manivelas, azulejos en baños o pintura, por ejemplo, se distribuirán de manera geográfica. Así, las pedanías del norte tendrán una cuantía anual consignada de 287.000 euros y las del sur, en el lote 3, de 273.000 euros. Una empresa no podrá hacerse con más de un lote.

No incluyen las incidencias incluidas en el contrato las relativas a la climatización, que dependen los Servicios Generales del Consistorio y que «están trabajando para unificar y centralizar una problemática que hasta ahora dependía de cada servicio afectado», subrayó Fernández. Tampoco incluye los problemas eléctricos o los de calefacción, que lleva directamente la Concejalía de Educación.

Presupuesto asignado por aula pero ampliable

Cada Junta Municipal tendrá, en principio, un presupuesto asignado anualmente para afrontar tanto reparaciones como actuaciones preventivas para evitar roturas. Está se pondera en función del número de aulas que tenga cada pedanía. No obstante, se podrá reutilizar en otras aulas o pedanías los fondos anuales no consumidos y se podrá incrementar hasta en un 20% el gasto para afrontar incidencias no cubiertas con las cantidades no cubiertas a priori.

Está forma de proceder permitirá solventar estas averías y roturas de una manera ágil, gracias al uso de una aplicación donde los responsables y afectados -pedáneos o personal del centro, por ejemplo- puedan notificar estas situaciones y hacer un seguimiento de su proceso de resolución. Así, y al igual que en el caso del contrato de mantenimiento de la vía pública, las incidencias ordinarias tendrán un plazo de siete días, las urgentes de 24 horas y las muy urgentes o graves deberán ser resueltas inmediatamente. «Si no se cumple, se podrán imponer penalidades», subrayaba el concejal.

«Conseguimos así cinco años de estabilidad en un asunto, el del funcionamiento de los centros en perfectas condiciones, que suele traer de cabeza a los pedáneos», concluyó el edil Fernández.