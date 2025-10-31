Reparación «casi inmediata» para los desperfectos urgentes de las vías de las pedanías de Murcia a partir del mes de enero

La reciente muerte de un ciclista tras sufrir un accidente provocado por un bache en la antigua carretera de Alicante puso de relieve el ... descontento ciudadano por la situación de deterioro de diversas vías en las pedanías del municipio. Se apuntó entonces desde el Consistorio que se estaba ultimando un gran contrato que incrementaría el presupuesto destinado a estas tareas de mantenimiento, descargando a las juntas municipales, y que permitiría una resolución más ágil para este tipo de incidencias, actuando de manera casi inmediata en las muy urgentes.

La iniciativa, anunciada desde el inicio de la legislatura, ha sido reclamada insistentemente durante estos dos años por la oposición. Finalmente, este viernes, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó los pliegos de este encargo, que aparecerá a lo largo de las próximas horas en la Plataforma de Contratación del Sector Público, lo que permitirá a las empresas interesadas presentar sus ofertas.

«La intención es que se encuentre adjudicado en el mes de enero», subrayó Marco Antonio Fernández, concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, destacando que «este contrato es una prioridad» y posiblemente «el más importante que voy a hacer en este tiempo», tanto por lo novedoso de la apuesta en este Consistorio como por «el salto cualitativo y cuantitativo» que se da en la gestión de la vía pública.

Sale a licitación este contrato con un presupuesto base de 2,5 millones anuales y un periodo de dos años, ampliable hasta cinco, por lo que se podrá alcanzar una inversión de hasta 12,5 millones de euros. «Estamos hablando de que se venían invirtiendo de media en los últimos años en estos conceptos unos 700.000 euros, exceptuando los años 2022 y 2023 -bajo gobierno socialista- en los que este gesto cayó a entre 150.000 y 300.000 euros», asegura el el edil, de manera que se multiplica por más de tres lo que se venía destinando.

Estos 2,5 millones anuales suponen un límite de gasto en doce meses, «ampliable hasta en un 20%» para afrontar la reparación de incidencias en el firme o las aceras, incluidos baches, roturas, desprendimientos o desperfectos en enlosado, tapas, imbornales o rejillas, por ejemplo. De hecho, está previsto para acometer arreglos menores, ya que para aquellos de mayor envergadura se planean su resolución por otras vías. Para ello, se han fijado alrededor de 1.000 precios tasados -basados en la experiencia de los múltiples contratos menores ejecutados con anterioridad- para cuestiones como grosores, asfaltado, adoquines o gramaje que permitan una intervención rápida gracias a una presupuestación inmediata.

De hecho, y según indicó Fernández, el contrato permitirá solventar incidencias, como máximo en siete días, un plazo que se reducirá a 24 horas para las urgentes y que quedará en apenas unas horas en las extremadamente urgentes, que supongan un riesgo inmediato. Por otra parte, el encargo se ha dividido en seis lotes, con una limitación de la adjudicación de un máximo de dos por cada empresa concurrente. Estos lotes tienen una doble división, tanto por el tipo de vía a intervenir como por la zona.

Separación en seis lotes

Así, el primer lote se refiere a la intervención en las grandes vías periféricas del municipio, incluyendo, por ejemplo, las costeras, Ronda Sur, Reino de Murcia o Juan Carlos Primero, para las cuales se destinan 420.000 euros. El lote 2 abordarán los desperfectos en viales ubicados sobre cauces de riego cimbrados o entubados, con un presupuesto de 300.000 euros. Buen ejemplo de esta cuestión son los recurrentes socavones que se suceden en la Orilla del Azarbe.

Finalmente, los cuatro lotes restantes abordan el estado de las vías de pedanías divididas por distrito, con límites de entre 500.000 y 300.000 euros cada uno, según su tamaño. En principio, cada junta municipal tiene un presupuesto asignado en estos pliegos para acometer este tipo de reparaciones. No obstante, Fernández destacó que, en aras de consumir la totalidad del presupuesto anual, se permitirá el trasvase de fondos de una pedanía a otra, cuando una de ellas no consuma la cantidad que le corresponda y existan desperfectos en atender en otra de su mismo lote. Sí destacó el concejal que este contrato ha permitido mantener, además, la capacidad de inversión de las juntas, ya que no se ha detraído su montante del presupuesto de estas.

En cuanto al procedimiento para dar cauce a las peticiones de actuación, destaca Ferández que «la redacción del contrato ha sido compleja, ya que se han tenido que buscar las fórmulas para mantener la autonomía de cada Junta Municipal. Estás se cursarán, así, a través de una aplicación móvil en la que cada presidente comunicará sus incidencias para su validación y la rápida gestión de la reparación. «Ha sido un quebradero de cabeza», concluía Fernández. Queda por ver si esta propuesta permitirá realmente una verdadera puesta a punto de buena parte de las vías del municipio o, al menos, una mejora palpable de su estado.