Trabajos de reparación urgente en la carretera entre Cobatillas y Santomera tras el accidente mortal de un ciclista. Nacho García

Reparación «casi inmediata» para los desperfectos urgentes de las vías de las pedanías de Murcia a partir del mes de enero

Tras dos años de trabajo, el Consistorio licita al fin el contrato de mantenimiento de estos viales, con una inversión de 2,5 millones anuales, que multiplica por casi cuatro la cuantía que se venía destinando

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:26

Comenta

La reciente muerte de un ciclista tras sufrir un accidente provocado por un bache en la antigua carretera de Alicante puso de relieve el ... descontento ciudadano por la situación de deterioro de diversas vías en las pedanías del municipio. Se apuntó entonces desde el Consistorio que se estaba ultimando un gran contrato que incrementaría el presupuesto destinado a estas tareas de mantenimiento, descargando a las juntas municipales, y que permitiría una resolución más ágil para este tipo de incidencias, actuando de manera casi inmediata en las muy urgentes.

