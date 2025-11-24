La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un autobús de las actuales líneas de pedanías accede a las cocheras de Latbus, en El Palmar. Vicente Vicéns / AGM

La renovación de todo el sistema de buses de Murcia sale a concurso hoy

El Consistorio ya busca nueva concesionaria para gestionar un servicio que supondrá una inversión de 700 millones en diez años

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:08

Ahora sí, comienza la cuenta atrás. En el reloj, un periodo de en torno a un año, que marcará la puesta en marcha del ... cronómetro la publicación a lo largo de la mañana de hoy, en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de los pliegos de condiciones para la adjudicación del nuevo modelo de transporte público de Murcia. Y es que la Junta de Gobierno del Consistorio murciano aprobó el pasado viernes, en una reunión extraordinaria, la licitación de la concesión municipal que debe articular la prestación de este servicio durante al menos la próxima década y, con ello, su tan ansiada renovación.

