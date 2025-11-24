La renovación de todo el sistema de buses de Murcia sale a concurso hoy

Ahora sí, comienza la cuenta atrás. En el reloj, un periodo de en torno a un año, que marcará la puesta en marcha del ... cronómetro la publicación a lo largo de la mañana de hoy, en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de los pliegos de condiciones para la adjudicación del nuevo modelo de transporte público de Murcia. Y es que la Junta de Gobierno del Consistorio murciano aprobó el pasado viernes, en una reunión extraordinaria, la licitación de la concesión municipal que debe articular la prestación de este servicio durante al menos la próxima década y, con ello, su tan ansiada renovación.

De esta manera, el Ayuntamiento ya busca empresa para hacerse cargo de la gestión unificada de las nuevas líneas de autobús del municipio, incluyendo tanto las de carácter urbano como las que deben conectar la capital con sus pedanías. Sale este contrato en un solo lote, para evitar las dificultades que implica la coordinación de distintos operadores, y supondrá una inversión total en el sistema de 731.511.155 euros por un periodo de diez años. No obstante, la aportación municipal, según se fija en la propuesta base, se cifra finalmente en 303 millones de euros, de forma que los más de 400 millones restantes deberán aportarse mediante la explotación del servicio, es decir, con lo que se ingrese con el pago del billete o a través de publicidad o patrocinios.

No obstante, la cantidad a desembolsar por las arcas municipales se podría ver reducida en función de las ofertas que se presenten. De hecho, según confirmaron fuentes municipales, varios criterios entrarán en juego a la hora de seleccionar la mejor propuesta; entre ellos, por ejemplo, el del precio de la contrata, así como las características de calidad del servicio y, dentro de estas, el plan de renovación de la flota. Hay que recordar que el nuevo modelo precisará de la puesta en funcionamiento de 160 autobuses «sostenibles», entre los que se incluyen los siete tranvibuses, doce autobuses eléctricos cedidos por la Comunidad Autónoma y los ocho vehículos ecodiésel que pondrá en servicio la actual concesión antes de la entrada en funcionamiento de la nueva.

Las compañías interesadas cuentan con dos meses para presentar sus ofertas; la adjudicataria tendrá 9 para preparar el servicio

Las empresas interesadas en pujar por este contrato contarán con un plazo de dos meses a contar desde hoy. Se estima que la valoración de ofertas y la propuesta de adjudicación puede consumir, al menos, entre uno y dos meses más, y todo ello contando con que no se presenten reclamaciones ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que demoren todo el proceso. Además, la licitadora escogida contará con un plazo máximo de nueve meses para preparar y organizar el servicio, por lo que, si no hay contratiempos, el nuevo servicio podría entrar en funcionamiento en el plazo aproximado de un año, a contar desde hoy.

Se ha hecho de rogar la licitación de un modelo de transporte para la cual el alcalde, José Ballesta, trazó la línea en este año 2025. Explica el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, que la confección de los pliegos de condiciones –que incluyen más de mil folios– y su salida a contratación ha requerido poner solución a múltiples cuestiones que han ido retrasando todo el proceso, entre ellas, la pertinencia de alcanzar un acuerdo con la Comunidad Autónoma para integrar en la concesión las líneas de Alcantarilla, Santomera y Beniel. También ha sido necesario esperar un informe económico preceptivo, dependiente de la Consejería de Hacienda y que tardó en ser redactado seis meses, cuando el plazo fijado para ello 'a priori' era de uno.

Revisión de los pliegos

También se consideró procedente la revisión de los pliegos por parte de una asistencia técnica. Este trabajo permitió, además de ajustar cuestiones presupuestarias, escrutar todo lo diseñado, ya que, por ejemplo, no se contemplaban en las nuevas líneas extremos como la articulación de la red intermodal –inluyendo las paradas junto a los disuasorios– o el óptimo uso de los nuevos carriles bus. También se ha procedido en los últimos meses a cerrar la adquisición por parte del Consistorio de las cocheras de Latbus, que han sido incorporadas como solución operacional al nuevo contrato. Asimismo, se han incluido fórmulas para la reorganización y coordinación de líneas de autobús ante una eventual puesta en marcha de la ampliación del tranvía a la estación del Carmen, la cual se prevé durante el periodo de funcionamiento de esta concesión.

Cierto es que a este proceso de renovación del sistema de transporte público de Murcia se le han ido dando patadas hacia adelante desde 2019. También lo es que circunstancias como la irrupción de la pandemia de covid en 2020 o la convulsa vida política de la pasada legislatura, con una moción de censura mediante, no ayudaron a la celeridad. Pero la realidad es que el nuevo contrato del servicio ya ha iniciado el camino para su puesta en marcha.

Muñoz ha señalado en diversas ocasiones que la intención es que el servicio se adapte a las necesidades reales de los murcianos «gracias a la mejora frecuencias, horarios y conexiones, realizando 1.540 expediciones al día distribuidas en 70 líneas. Darán estas cobertura al 99% del territorio y contarán con la recuperación del servicio nocturno». Además, «las pedanías serán protagonistas de un modelo que deja atrás el sistema radial, creando líneas transversales que permitan conectar las distintas localidades sin necesidad de pasar por el centro de Murcia». Queda por comprobar si todas las bondades de esta propuesta se traducen en los cambios que los vecinos y la ciudad necesitan, pero lo cierto es que la cuenta atrás para que sea una realidad ya está en marcha.

Prórrogas para las actuales empresas hasta el nuevo contrato

Los plazos manejados por el Ayuntamiento, con estos pliegos de condiciones en la mano, apuntan a que el nuevo modelo de transporte público no entrará en servicio hasta finales del año próximo, si no hay contratiempos, o hasta el primer semestre de 2027 si surge alguna complicación. Hasta ese momento, las actuales concesionarias tendrán que seguir prestando el servicio de autobús en el municipio gracias a sendas prórrogas extraordinarias.

La de los autobuses urbanos, que gestiona Transportes de Murcia, integrada por Grupo Ruiz, entró en vigor el pasado octubre. La de las líneas de pedanías, que explota Monbus mediante un contrato puente, comenzará a operar a partir del próximo 3 de diciembre. Ambas prórrogas estarán vigentes hasta la puesta en marcha de la nueva concesión, que realmente se configura como un contrato de servicios, que traslada un menor riesgo a la empresa que una fórmula de concesión pura. En cuanto al interés por concurrir al concurso, al que deben presentarse compañías con cierta solvencia por su volumen, LA VERDAD ha preguntado a Monbus en diversas ocasiones si formulará una oferta, algo que, hasta el momento, ha evitado confirmar.