La renovación parcial de la flota de Murcia es un parche para los conductores de autobuses: 28 unidades cumplen 20 años

Las redes sociales recogían esta semana, nuevamente, quejas de usuarios del transporte público por averías en los autobuses del servicio de pedanías, las cuales obligaban ... a los pasajeros a abandonar el vehículo, complicando la llegada a su destino. «Circunstancias como estas se dan todos los días; hay ocasiones en las que algún servicio, incluso, no ha salido por la mañana, pero es que hay tener en cuenta que tenemos una flota muy envejecida», explica Francisco Tomás Muñoz Frutos, presidente del comité de Monbus, que es la empresa que presta en estos momentos el servicio, con una concesión puente hasta la implantación del nuevo modelo y que acumulará, próximamente, una nueva prórroga de la concesión.

Para él, la renovación parcial de la flota no deja de ser un parche, ya que los 27 vehículos nuevos y seminuevos que entrarán en funcionamiento en los próximos meses no hacen más que sustituir a los 28 que, sobre el papel, acaban su vida útil en diciembre. «Estas unidades cumplirán próximamente los 20 años y, según las condiciones contractuales firmadas, no pueden seguir en funcionamiento», explica Muñoz Frutos, subrayando, no obstante, que en estos momentos hay un autobús con 21 años de antigüedad en la línea de Valladolises y Corvera.

Una reserva «muy justa»

«Esta renovación parcial de la flota -una quinta parte de las 125 unidades actuales- no evitará que algún autobús con dos décadas ya en la carretera tenga que seguir funcionando, y eso sin contar que muchos de estos vehículos antiguos tendrán que pasar a una reserva que ya está de por sí justa», añade el representante de los trabajadores. De hecho, el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, señaló ayer que la incorporación de los doce autobuses eléctricos cedidos por la Comunidad Autónoma, 'per se', «no va suponer la retirada» del mismo número de vehículos antiguos. «Con las necesidades que hay, no entendemos que todos los buses nuevos no entren en funcionamiento al día siguiente de su recepción», defiende Frutos, recordando que, además de las unidades con dos décadas de antigüedad, la flota cuenta con autobuses con 17, 18 y 19 años recién cumplidos, «los cuales, en principio, aguantarán hasta la puesta en marcha del nuevo modelo».

No obstante, recordó que, «teniendo en cuenta la poca información que nos llega, la nueva concesión no se pondrá en marcha casi hasta 2027, si se licita ya, por lo que estos 27 buses nuevos parecen escasos para aguantar al menos otro año más».