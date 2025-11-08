La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Presentación de la nueva flota de autobuses eléctricos de Murcia, este viernes. Guillermo Carrión / AGM

La renovación parcial de la flota de Murcia es un parche para los conductores de autobuses: 28 unidades cumplen 20 años

Las redes sociales recogían esta semana nuevas quejas de usuarios

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:20

Las redes sociales recogían esta semana, nuevamente, quejas de usuarios del transporte público por averías en los autobuses del servicio de pedanías, las cuales obligaban ... a los pasajeros a abandonar el vehículo, complicando la llegada a su destino. «Circunstancias como estas se dan todos los días; hay ocasiones en las que algún servicio, incluso, no ha salido por la mañana, pero es que hay tener en cuenta que tenemos una flota muy envejecida», explica Francisco Tomás Muñoz Frutos, presidente del comité de Monbus, que es la empresa que presta en estos momentos el servicio, con una concesión puente hasta la implantación del nuevo modelo y que acumulará, próximamente, una nueva prórroga de la concesión.

