Renace el interés por rehabilitar edificios históricos de Murcia pese a la petición de más ayudas

El auge del mercado inmobiliario es más que patente, también en el municipio de Murcia. La escasez de oferta no solo aumenta el interés por ... la obra nueva –la cual no se desarrolla al ritmo que exige la demanda– sino que también se traduce en una importante alza de los precios de la vivienda de segunda mano –marcada también por el incremento de costes–, que ya se revaloriza a un ritmo superior a la nueva, tal y como constatan datos del propio Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre la primera y la segunda opción y con sus propias particularidades y problemáticas, se encuentran los inmuebles rehabilitados y, más concretamente, aquellos de carácter histórico, que cuentan con algún grado de protección urbanística y que precisan de una intervención integral para su vuelta al mercado. Precisamente, el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro Corchón, comentaba ayer el interés por varios de estos elementos del patrimonio que se ha despertado en los últimos tiempos en el centro de la capital.

Uno de ellos, tras un reciente cambio de manos y según ha podido saber LA VERDAD, es el de la conocida Casa Nogués de Platería, que albergó antaño la imprenta del mismo nombre. Hay que recordar que este inmueble, que dispone en su interior de hasta tres edificios, tuvo que ser apuntalado de manera subsidiaria por el Ayuntamiento, con el aval judicial, tras el derrumbe parcial ocurrido hace más de tres años.

«La catalogación sin apoyo económico puede ser una sentencia de muerte para este patrimonio», señalan promotores especializados

Asimismo, también ha vuelto a haber movimientos en relación a la recuperación de la mansión de la plaza Hernández Amores –conocida como plaza de la Cruz– ubicada frente a la torre de la Catedral. En ambos casos se están acometiendo estudios de viabilidad, tanto para determinar el alcance y condicionantes de la intervención –ya que se trata de inmuebles catalogados con grado 2 o estructural en el Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico de Murcia (Pecham)–, como el coste de la misma y su financiación.

También se ha retomado, como publicó recientemente LA VERDAD, la rehabilitación del palacete de la calle Saavedra Fajardo, destinado a viviendas de lujo, aunque se ha tenido que redimensionar el proyecto para culminar la constitución de la cooperativa que lo acometerá. «No todo lo que se está planteando en Murcia son viviendas para la venta de 'alto standing'; también hay un interés por otros formatos que pueden tener una importante rentabilidad en grandes ciudades como Murcia, como los pisos de rotación o arrendamiento, o los apartamentos turísticos», apostilla Navarro.

Con el fin de fomentar y facilitar estas actuaciones de recuperación del patrimonio urbano de carácter privado, el Ayuntamiento cuenta con algunas herramientas como las deducciones fiscales. Precisamente, tanto Navarro como el edil de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, anunciaban ayer uno de los acuerdos que aprobará hoy el Pleno y que consiste en la bonificación de hasta un 50% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para ejecutar labores de rehabilitación en la fachada del edificio de la calle Frenería número 8.

Este inmueble de principios del siglo XX, de estilo modernista-racionalista, se encuentra catalogado en el Pecham con grado 2 y será objeto de intervención «respetando los materiales originales». También se aprobará en el Pleno de hoy la bonificación del 95% en este impuesto para las obras promovidas para ampliar la superficie interior del Centro Ocupacional de Día que la asociación Astrapace tiene en la pedanía de Zarandona.

Un problema del centro

No obstante, promotores especializados en el sector de la restauración de edificios históricos, como Victorio Sánchez, echan en falta más ayudas específicas –que no se convocan desde hace años– para poder abordar uno de los problemas urbanísticos del casco histórico de Murcia, el abandono de inmuebles protegidos situados en sus zonas más señeras. Ejemplo de ello son, sin lugar a dudas, los dos que lucen con lonas en ambos extremos de la calle Trapería. «La desgravación del ICIO difícilmente permite algo más que la intervención en una fachada, ya que una rehabilitación integral puede costar varios millones», añade.

De hecho, él ha optado por aparcar este tipo de inmuebles y trabajar en barrios más periféricos. «Los costes se han disparado, incluidos los de la mano de obra, y la promoción en el centro ya no es tan atractiva», apostilla. Así, la catalogación de 67 nuevos inmuebles en la ciudad puede suponer, a la larga, «una sentencia de muerte para ellos si no se habilitan líneas de ayuda para su conservación, ya que cualquier actuación se encarece», concluye.