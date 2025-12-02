La regulación del aparcamiento en eventos despierta críticas de los pedáneos del PSOE en Murcia La formación se muestra en contra de que sean las Juntas Municipales quienes asuman la compra y la colocación de las señales

Lázaro Giménez Martes, 2 de diciembre 2025, 18:51

El Grupo Socialista y sus pedáneos expresaron este martes su posición contraria a que sean las Juntas Municipales asuman la compra y la colocación de las señales que limiten el estacionamiento durante los eventos en barrios y pedanías. Sin embargo, este es un extremo que fue negado que se vaya a llevar a cabo, según aseguraron fuentes municipales en respuesetas a la denuncia socialista. Desde el PSOE, aseguraron que en los últimos días, desde la Policía Local se ha hecho llegar a diferentes Juntas Municipales una comunicación en las que se les informa «sobre la nueva medida y facilitando los modelos de señalización para eventos, aconsejando su uso e indicando que son las asociaciones y los organizadores quienes deben colaborar e implicarse en la gestión integral de los eventos».

Para la concejala del PSOE Carmen Fructuoso «deja en posición vulnerable a quienes organizan actividades culturales y festivas», lo que para ella es un «desprecio» a barrios y pedanías, ya que «ni asociaciones ni organizadores están para asumir responsabilidades que no les corresponden». Uno de sus pedáneos, José Hernández, de La Raya, asegura que es una medida que cuenta con el rechazo de muchos otros representantes de Juntas Municipales, también del PP.

Sin embargo, desde el equipo de gobierno, aclaran que «no existe obligación ni intención de atribuir neuvas competencias al os alcaldes pedáneos, y culquier afirmación en ese sentido no se corresponde con la realidad».

Explican fuentes municipales que lo que se ha hecho es elaborar «un modelo orientativo de señalización temporal para facilitar a los organizadores una referencia clara sobre cómo informar a los vecinos cuando exista una necesidad legítima y previamente comunicada de reservar espacio en la vía pública», ya que «la autoridad para llevar a cabo esas tareas «corresponde exclusivamente a la Policía Local.