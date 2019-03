La reforma de la Ley de Hacienda disipa dudas sobre el soterramiento La modificación puso de acuerdo a todos los grupos, aunque su debate dejó una bronca entre el Gobierno regional y el PSOE GREGORIO MÁRMOL Sábado, 30 marzo 2019, 02:32

La Asamblea Regional aprobó ayer en Pleno, por unanimidad, la modificación de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia con el fin de facultar al Consejo de Gobierno para formular compromisos plurianuales de gasto relacionados con los créditos o préstamos participativos con otras administraciones y entidades públicas. El cambio va dirigido a financiar las obras de la llegada del AVE a la Región. El PP apoyó la iniciativa del PSOE, Podemos y Ciudadanos pese a considerarla «innecesaria», porque el gestor de infraestructuras ferroviarias (Adif) ha aceptado los avales de la Comunidad para financiar el soterramiento de las vías en Murcia.

Pese al consenso, el debate registró un enfrentamiento dialéctico entre el diputado socialista Alfonso Martínez Baños y el consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, quien advirtió que no tenía previsto intervenir en la sesión pero lo hizo para rechazar «las mentiras» del PSOE.

Martínez Baños acusó al Gobierno regional de conocer desde mayo de 2018 que el sistema para financiar la obra era el de préstamo participativo y de no haber actuado para acelerar los trámites. «Han tenido un año para cambiar la ley y no lo han hecho». También recordó que el préstamo participativo ya fue posible para el mismo proyecto en 2014 y 2017, y destacó que el problema radica en que la Comunidad no tiene presupuestado en sus cuentas de 2019 su aportación a dicho proyecto. «Señorías, todas las precauciones que adoptemos son necesarias y convenientes. Si Adif acepta el aval, perfecto. Pero si por alguna razón no lo hace, tenemos la salvaguarda de la modificación que hoy aprobamos», concluyó.

«Superflua e innecesaria»

De la Cierva rebatió los argumentos de Martínez Baños y acusó al PSOE de «generar un problema. Si no lo hay, ¿por qué traen ustedes aquí la modificación de la ley? ¿Cuál es el juego que escenificamos aquí esta mañana? El AVE es un tema muy serio para que ustedes lo manipulen». En su opinión, la proposición de reforma de la ley era «superflua e innecesaria».

El portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, dijo tener la impresión de que en el PP no «pueden soportar la victoria de la Plataforma Pro Soterramiento», cuyos miembros siguieron la sesión desde el Patio de las Comarcas del Parlamento, y culpó tanto a PP como a PSOE de «llevar tiempo engañando» y «pasándose la pelota» en este tema. En su opinión, la modificación es necesaria para dar seguridad jurídica a la operación financiera.

Por Ciudadanos, Luis Fernández dijo entender las dudas de Adif respecto a los compromisos de pago de la Comunidad. «Les recuerdo que los murcianos debemos casi 10.000 millones de euros». Así que también defendió la modificación legislativa como necesaria para disipar dudas. «Los murcianos nos demandan celeridad y no más trabas», dijo.

El diputado del PP Domingo Segado afirmó que el debate no se debería celebrar porque los pagos están garantizados por el Gobierno de Fernando López Miras.